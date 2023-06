Dove giocherà Federico Chiesa il prossimo anno? È una domanda che fino a pochi mesi fa sembrava avere una risposta scontata e oggi invece è ricca di dubbi. La Juventus infatti potrebbe cedere il giocatore durante questa sessione di mercato estiva: dai motivi economici a quelli tecnici sarebbero diversi gli indizi per una sua eventuale partenza.

I motivi economici della possibile cessione di Chiesa

La Juventus deve fare i conti con l'esclusione dalla prossima Champions che taglia e non di poco la voce entrate del bilancio. Senza la massima competizione europea a Torino devono fare di conto e cedere i vari Zakaria, McKennie e compagnia non basterebbe per dare ossigeno alle casse dei piemontesi.

Così sarebbero entrati in gioco anche i big con Bremer corteggiato da Tottenham e West Ham e Dusan Valhovic che potrebbe essere inserito in uno scambio con Lukaku del Chelsea.

Non sarebbe intoccabile neanche Federico Chiesa che avrebbe ancora più mercato dei due giocatori citati in precedenza. Sulle sue tracce ci sarebbero infatti Liverpool, Paris Saint Germain, Newcastle, Aston Villa, Manchester United e Bayern Monaco: club che potrebbero anche soddisfare la richiesta della Juve, al momento fissata intorno ai 60 milioni per il cartellino. Questa peraltro sarebbe l'estate giusta per cedere il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2025 e quindi l'anno prossimo potrebbe deprezzarsi.

Il fattore Allegri nella possibile cessione di Chiesa

Alla base del possibile addio di Federico Chiesa dalla Juventus ci sarebbero poi delle questioni tattiche. Secondo alcuni rumors, infatti, l'azzurro e Allegri non avrebbero la stessa sulla posizione del giocatore nell'undici titolare della Juve. Il tecnico sembra voler confermare anche la prossima stagione il 3-5-2 in cui Chiesa giocherebbe, come fatto quest'anno, o come esterno a tutta fascia oppure come seconda punta.

Due posizioni che non piacerebbero al giocatore, che invece si vedrebbe meglio come esterno offensivo del 4-3-3, ruolo ricoperto per esempio in Nazionale dove è stato decisivo con le sue incursioni nel trionfo agli scorsi Europei.

Dissidi tattici che uniti alle questioni economiche starebbero portando la Vecchia Signora a pensare al da farsi su Chiesa, arrivato da Firenze per essere il futuro della Juve e oggi, forse, già pronto per fare le valigie.

In caso di partenza servirebbe un sostituto e i due nomi accostati alla Juventus per prendere il posto dell'esterno sarebbero Zaniolo, ora al Galatasaray, e Gnonto già da un anno nel giro della nazionale italiana.