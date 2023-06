L'anno scorso è stato uno dei migliori per Gleison Bremer. Non c'erano dubbi, considerando ciò che ha dimostrato durante la sua carriera con il Torino. Ha sempre disputato stagioni importanti che giustificano pienamente l'investimento che la Juventus ha fatto per portarlo in squadra.

Nonostante l'Inter sembrasse averlo già in pugno, il brasiliano potrebbe chiudere anticipatamente la sua esperienza con la maglia bianconera. Secondo le ultime notizie di mercato che arrivano dall'Inghilterra il giocatore brasiliano potrebbe lasciare la società bianconera in caso di offerta importante.

Il giocatore Bremer potrebbe trasferirsi al Tottenham

La possibile cessione di Bremer è alimentata dal giornale sportivo Telegraph, in Inghilterra, che parla di un interesse da parte di società inglesi. La destinazione più probabile per tutti sembra essere la stessa: il campionato inglese, che ha risorse finanziarie illimitate e sta cercando di sottrarre i migliori talenti all'Italia. In questo caso, il Tottenham sarebbe interessato a Bremer. Se dovesse arrivare un'offerta superiore ai 50 milioni di euro, la Juventus potrebbe valutarla. A confermare la possibile partenza di Bremer è anche Gazzetta.it che parla anche di possibili sostituti del brasiliano. Si parla di un interesse della società bianconera nei confronti di due giocatori spagnoli.

Parliamo di Mario Hermoso dell'Atletico Madrid, in scadenza di contratto a giugno 2024, come Pau Torres del Villareal. Entrambi hanno una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Non è da scartare la possibilità di rinforzi sorprendenti per il settore difensivo, con Cristiano Giuntoli che potrebbe pescare nel campionato francese come dimostrato già nella sua esperienza professionale da direttore sportivo al Napoli.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando le possibili offerte per il giocatore Dusan Vlahovic e sta cercando di capire quali squadre potrebbero essere interessate. In Inghilterra, sia il Newcastle che il Chelsea sembrano essere interessati al giocatore. Inoltre, ci sono anche il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain tra le squadre che manifestano interesse.

Tuttavia, la Juventus richiederebbe almeno 60-70 milioni di euro, oltre a eventuali bonus, per avviare le trattative. Se dovesse partire potrebbe arrivare Gianluca Scamacca. Per quanto riguarda invece Federico Chiesa, potrebbe lasciare la società bianconera in caso di offerta di circa 60 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi. La società bianconera lavora anche alle cessioni dei vari Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie.