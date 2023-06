Il giornalista sportivo Massimo Pavan in un recente articolo pubblicato su tuttojuve.com ha analizzato il momento di Federico Chiesa. Prima la presunta indiscrezione relativa ad una richiesta da 8 milioni di euro l'anno per rinnovare, dopo le immagini in cui si vedrebbe l'esterno azzurro inneggiare a cori anti juventini in occasione del matrimonio del compagno di nazionale e giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni. Entrambe le situazioni sono state smentite dall'entourage di Chiesa.

"C'è un evidente intento di danneggiare Chiesa e anche la Juventus.

Qualcuno ha diffuso dei video falsi con montaggi ad hoc, una cosa davvero spiacevole. Inoltre, la questione del rinnovo di Chiesa con una richiesta di 8 milioni sembrava assurda, così come la vicenda dei cori, ma se ci sono due indizi, allora c'è una prova: c'è qualcuno che cerca di metterlo contro la Juve e danneggiare sia l'interessato che la stessa squadra bianconera" ha dichiarato al riguardo Pavan.

Il video pubblicato sui social

'Chi non salta è un gobbo juventino': durante il matrimonio di Bastoni in un momento di festa il difensore dell'Inter si è lasciato andare ad un coro sicuramente discutibile insieme ad alcuni altri invitati. Fra questi si era ipotizzato ci potesse essere anche Federico Chiesa, ipotesi però come accennato smentita dal procuratore del nazionale italiano Fali Ramadani.

La smentita di Fali Ramadani

Fali Ramadani, agente del giocatore, ha smentito dunque ufficialmente le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni riguardo a Federico Chiesa. Contrariamente a quanto riportato, non è stata dunque avanzata alcuna richiesta da parte del giocatore di otto milioni per il rinnovo del contratto con la Juventus.

Inoltre, è stato precisato che il calciatore non era presente al matrimonio del compagno di nazionale Alessandro Bastoni.

Il mercato della Juventus

Federico Chiesa rimane però uno dei giocatori maggiormente seguiti sul mercato. Si parla per lui di un interesse di diverse società inglesi, la sua valutazione è di circa 60 milioni di euro anche in considerazione della scadenza del contratto a giugno 2025.

Potrebbe lasciare la società bianconera anche Dusan Vlahovic per il quale si parla di una possibile offerta da circa 80-90 milioni di euro da parte del Paris Saint Germain. Non sembra certa la permanenza neanche di Glaison Bremer, per il quale si parla di un interesse del West Ham e del Tottenham con Mario Hermoso come potenziale sostituto qualora dovesse partire.