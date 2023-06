Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Adrien Rabiot, la Juventus continua a guardarsi intorno per dare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva. Nell'attesa di capire se ci sarà la possibilità di completare il centrocampo con Sergej Milinkovic-Savic già durante questa sessione di Calciomercato, la società bianconera vorrebbe puntellare la difesa con l'acquisto di un difensore affidabile e di esperienza.

Secondo alcune indiscrezioni del giornale argentino Tyc Sports, la Juventus sarebbe interessata a Cristian Romero, campione del mondo 2022 in Qatar.

"El Cuti", così come viene soprannominato dai compagni di squadra, è passato nell'estate del 2021 dall'Atalanta al Tottenham per la cifra di 50 milioni di euro.

Romero e il passato alla Juventus

Romero ha esordito in Serie A con la maglia del Genoa nell'ottobre del 2018 contro la Juventus. L'anno successivo, furono proprio i bianconeri ad aggiudicarsi il suo cartellino per 26 milioni di euro, decidendo comunque di lasciare il giocatore in prestito per un anno al Grifone.

Rientrato a Torino, nel settembre del 2020 verrà girato all'Atalanta in prestito biennale con diritto di riscatto per gli orobici, senza mai indossare la casacca bianconera in manifestazioni ufficiali. Con i bergamaschi, Romero fece il suo esordio in Champions League nello stesso anno, prima di essere riscattato a titolo definitivo ed essere ceduto al Tottenham nell'agosto del 2021.

La Juventus potrebbe decidere di acquistare il difensore argentino nella prospettiva futura di sostituire Leonardo Bonucci. L'azzurro è reduce da una stagione costellata da infortuni che ne hanno anche condizionato le prestazioni in campo. Nonostante il capitano bianconero e la Juve sembrano decisi a proseguire insieme, è indubbia l'esigenza di fornire ad Allegri un altro difensore affidabile che completi il reparto difensivo.

La pista Marcos Acuna

Fresco vincitore della Uefa League con il Siviglia, il classe '91 Marcos Acuna è uno dei giocatori che da qualche tempo vengono accosti alla Juventus. L'esterno difensivo con il "vizio del gol" ha una valutazione di 10 milioni di euro. Cifra abbordabile per la casse della vecchia signora che potrebbe pensare all'argentino nel momento in cui Alex Sandro decidesse di rescindere il contratto con i bianconeri.

Sul fronte cessioni, la Juventus sembra intenzionata a trovare una sistemazione adeguata per Weston McKennie e Denis Zakaria. Negli ultimi giorni, il centrocampista americano è stato accostato alla Roma. McKennie potrebbe diventare un obiettivo di mercato qualora i giallorossi non riuscissero ad aggiudicarsi Davide Frattesi, mentre per Zakaria potrebbero riaprirsi le porte della Premier League.