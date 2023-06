Continua a prendere forma il Calciomercato della Juventus. Dopo il rinnovo di Adrien Rabiot che sposta gli equilibri in merito a quella che sarà la nuova mediana bianconera e l'acquisto di Timothy Weah con conseguente addio a Juan Cuadrado, il club potrebbe adesso concentrarsi sul settore difensivo.

Nonostante il rinnovo automatico concretizzatosi alla fine dello scorso campionato, la dirigenza starebbe valutando l'addio di Alex Sandro che avrebbe mercato in Turchia, sponda Galatasaray: nel caso dovesse partire, il suo sostituto potrebbe essere Marcos Acuna, terzino sinistro argentino del Siviglia che la Juventus ha incontrato nell'ultima semifinale di Europa League vinta proprio dagli spagnoli.

Acuna è stato anche campione del mondo con l'Argentina nel mondiale disputato lo scorso inverno in Qatar.

La Juventus potrebbe valutare come rinforzo difensivo Acuna

Marcos Acuna è un classe 1991 e in questa stagione ha disputato un totale di 43 match con il Siviglia fra campionato spagnolo, Coppa del Re, Champions League ed Europa League. Come già anticipato ha vinto il mondiale con l'Argentina ma anche l'Europa League con il Siviglia. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.

Non è un giocatore col vizio del gol anche se in questa stagione ha realizzato 3 reti nel campionato spagnolo. Acuna è solo uno dei nomi seguiti dalla società bianconera per la fascia sinistra, laddove continua a piacere soprattutto Fabiano Parisi che ha una valutazione di mercato vicina ai 20 milioni di euro.

Come accennato, l'ingresso di Acuna si potrebbe concretizzare solo con l'addio di Alex Sandro che oltre che in Turchia piacerebbe anche in Arabia Saudita.

Il mercato della Juventus

Il club è concentrato anche sul fronte cessioni. Rientrati dai prestiti e identificati come esuberi della rosa, Weston McKennie e Denis Zakaria sono sempre in attesa di trovare una collocazione sul mercato.

Le ultime indiscrezioni parlano di un interesse sempre del Galatasaray per l'americano che potrebbe rientrare nell'affare che condurrebbe la Juventus ad ingaggiare Nicolò Zaniolo.

Venendo al centrocampo, il rinnovo di Rabiot non escluderebbe altri colpi: al riguardo piacerebbe sempre Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto a giugno 2024 con la Lazio e che potrebbe approdare nella società bianconera per circa 30-35 milioni di euro. Prima di chiudere l'affare la Juventus dovrà però cedere.