La dirigenza dell' Inter starebbe valutando un possibile investimento per rinforzare l'attacco della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi ed il nome nuovo di queste ultime ore di calciomercato sarebbe quello dell'attaccante Gnonto , cresciuto nel settore giovanile dei nerazzurri e per il quale il club di Viale della Liberazione avrebbe richiesto informazioni per un'acquisto nella prossima estate.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Wilfried Gnonto

L'attaccante azzurrino sarebbe finito nell'orbita dei nerazzurri, che in realtà non avrebbero mai smesso di seguirlo nel suo percorso una volta lasciate le giovanili dell'Inter per passare allo Zurigo, che lo ha poi ceduto al Leeds, squadra che oggi ne detiene il cartellino.

Il giocatore, che in questi giorni sta disputando l'Europeo Under 21 in Romania con la Nazionale di Nicolato, potrebbe essere un vice Lautaro Martinez per l'attacco nerazzurro, avendone caratteristiche simili come seconda punta alle spalle di un centravanti boa più fisico.

La dirigenza dell'Inter avrebbe per ora richiesto solamente informazioni al Leeds per una cessione del giocatore, ma nelle prossime settimane si potrebbe concretizzare un'offerta per l'attaccante italiano.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Il grande nodo dell'attacco dei nerazzurri per il prossimo campionato sembrerebbe essere rappresentato da Romelu Lukaku; il bomber belga vorrebbe tornare in nerazzurro, ma il Chelsea, che attualmente è proprietario del suo cartellino, preferirebbe una cessione rispetto ad un prestito oneroso, anche se nelle ultime ore la situazione sembrerebbe essersi ammorbidita.

Oltre alla situazione legata a Big Rom, la dirigenza dell'Inter starebbe seguendo la pista che porterebbe all'addio di Joacquin Correa; l'attaccante argentino piacerebbe al Siviglia nella Liga spagnola e nella prossima estate potrebbe arrivare un'offerta per il giocatore.

Anche se dalle ultime fonti di calciomercato, il Siviglia sembrerebbe disposto a procedere con un prestito con diritto di riscatto, situazione che potrebbe non interessare ai nerazzurri che vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo nella prossima finestra di mercato.

Nel frattempo l'Inter ha perso a parametro zero Edin Dzeko; il 'Cigno di Sarajevo' ha lasciato Milano a parametro zero per trovare una nuova avventura con la maglia del Fenerbahce, con il quale ha sottoscritto un contratto biennale.

La dirigenza nerazzurra avrebbe comunque già trovato un sostituto, opzionando Marcus Thuram per l'attacco del futuro con un contratto di cinque anni a 6 milioni di euro a stagione di ingaggio.