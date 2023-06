Secondo le ultime di mercato, la Juventus starebbe pensando nuovamente a Jorginho, centrocampista italo-brasiliano attualmente in forza nell'Arsenal. Inoltre il club bianconero cercherebbe rinforzi anche per la corsia di destra ed avrebbe messo nel mirino come primo obiettivo Timothy Castagne, fluidificante tra le fila del Leicester.

Juventus, il nome di Jorginho potrebbe tornare di moda nella campagna acquisti estiva

La Juventus starebbe cercando un centrocampista, specie se dovesse perdere alla fine del mese di giugno a parametro 0 Adrien Rabiot e secondo le ultime indiscrezioni riportate da Il Messaggero, il club bianconero avrebbe messo nel mirino il profilo di Jorginho.

Il regista italo-brasiliano, passato dal Chelsea all'Arsenal nello scorso gennaio per la cifra di circa 11 milioni di euro, piacerebbe particolarmente ai bianconeri in quanto darebbe quelle geometrie in mezzo al campo che cercherebbe da tempo Massimiliano Allegri. L'attuale direttore sportivo Manna, potrebbe dunque tentare l'assalto a Jorginho, con la consapevolezza che i "Gunners" lo valuterebbero una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Come alternativa per il centrocampo la Juventus terrebbe comunque d'occhio Davide Frattesi: il mediano del Sassuolo, rispetto a Jorginho, rappresenterebbe sicuramente una soluzione diversa, in quanto più giovane e dinamico rispetto al regista ex Napoli. Il ds del club emiliano Giovanni Carnevali, avrebbe già parlato con il club bianconero ma su Frattesi oltre alla Juve, ci sarebbero diverse squadre del campionato italiano come l'Inter, che sarebbe disposta ad inserire nella trattativa almeno un giovane del proprio vivaio o la Roma, che detiene il 30% del cartellino di Frattesi e che potrebbe dunque ottenere uno sconto importane sulla valutazione di quei 40 milioni di euro richiesti dal Sassuolo.

La Juventus cerca rinforzi sulle fasce: il nome nuovo sarebbe quello di Castagne

Uno degli obiettivi principali della Juventus sarebbe quello di rinforzare la corsia di destra e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nelle scorse ore su Sky Sport, il nome nuovo osservato dalla società bianconera sarebbe quello di Timothy Castagne.

Il fluidificante belga attualmente in forza al Leicester, ha vissuto una stagione complicata con la maglia delle "Foxes" terminata con la retrocessione del club britannico in Championship. Nonostante questo, il Leicester non vorrebbe fare sconti alla Juventus per il calciatore classe '95 e chiederebbe per la sua cessione 15 milioni di euro. Come alternativa, il club bianconero avrebbe nel mirini altri nomi e tra questi ci sarebbero Lucas Vazquez e Odriozola, entrambi in uscita dal Real Madrid.