Sui media sportivi in queste settimane continua a tenere banco il possibile passaggio del dirigente sportivo Cristiano Giuntoli alla Juventus: la situazione, al momento, rimane in stand-by.

Secondo alcune indiscrezioni, tra Giuntoli e il Napoli sarebbe calato il gelo più totale: stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il dirigente toscano avrebbe scoperto il nome del nuovo allenatore dei partenopei tramite i social. Infatti in questi giorni Giuntoli è in vacanza a Forte dei Marmi e De Laurentiis non lo avrebbe coinvolto nella scelta di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli.

I rapporti tra i due, da alcuni mesi a questa parte, sarebbero ai minimi termini.

De Laurentiis non mollerebbe Giuntoli

Secondo quanto trapela circa due mesi fa, Cristiano Giuntoli, a scudetto quasi acquisito, sarebbe andato da Aurelio De Laurentiis per comunicargli di voler lasciare il Napoli. Ma il patron azzurro avrebbe fatto muro poiché il dirigente ha un contratto fino al 2024. De Laurentiis vorrebbe rispettare il contratto fino alla fine, soprattutto perché in questo caso liberare il suo Ds significherebbe pure agevolare una diretta concorrente come la Juventus.

Giuntoli, nei suoi anni al Napoli, è stato in grado di rinforzare la rosa dal punto di vista tecnico, ma tenendo il bilancio sotto controllo con degli acquisti sostenibili.

Proprio per questo motivi, la Juventus gli avrebbe proposto un contratto quinquennale.

Adesso si attende di capire la data del nuovo confronto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli e la situazione, in un senso o nell'altro, potrebbe risolversi entro al fine del mese. Non è da escludere la possibilità che il presidente del club partenopeo voglia far rispettare il contratto di Giuntoli in vigore fino al giugno 2024.

Claudio Chiellini torna alla Juventus

In attesa di capire come evolverà la questione legata a Cristiano Giuntoli, la Juventus ha nominato Giovanni Manna come ds della prima squadra a interim. A collaborare attivamente con lui ci sarà Matteo Tognozzi. Mentre il ruolo di ds della Next Gen è stato affidato a Claudio Chiellini. Il fratello del difensore Giorgio tornerà alla Juventus dopo l'esperienza di due anni al Pisa in Serie B e avrà il compito di occuparsi del mercato della seconda squadra bianconera, militante in Serie C.

La prima decisione del nuovo ds della Next Gen sarà quella di confermare il tecnico Massimo Brambilla.