Non c'è solo il probabile interesse di entrambe le squadre per Davide Frattesi. In questa sessione di Calciomercato, Juventus e Roma potrebbero sfidarsi nuovamente per un altro centrocampista. Marco Verratti, dopo l'ultima deludente stagione giocata con il PSG in Ligue1, sarebbe finito nel mirino di giallorossi e bianconeri. Questa suggestione di mercato potrebbe prendere corpo qualora la squadra parigina decida di privarsi del forte centrocampista azzurro, anche se, come riportato da alcuni addetti ai lavori, l'avventura del giocatore italiano in Francia sembra arrivata al capolinea.

Marco Verratti ha esordito in Serie B nel Pescara di Eusebio Di Francesco nel 2010. L'anno della sua consacrazione in Italia sarà però quello successivo, quando sulla panchina dei pescaresi fu affidata a Zeman. Il tecnico boemo intuì le qualità del giocatore e gli affidò il compito di giocare come regista arretrato davanti alla difesa. Le sue prestazioni non passeranno inosservate, tanto che su di lui si scatenò un'asta tra top club italiani e stranieri, con il PSG che riuscì a portare il giocatore a Parigi pagando 12 milioni di euro il suo cartellino. Con il club Nasser Al-Khelaïfi, Verratti ha collezionato 276 partite di campionato con 7 gol all'attivo.

La Roma potrebbe ripetere un'operazione alla Wijnaldum

Il dg Tiago Pinto potrebbe ripetere la stessa operazione con la quale ha portato Wijnaldum dal PSG alla capitale. Infatti, la Roma potrebbe assicurarsi le prestazioni di Verratti in prestito con diritto di riscatto, trattando su una possibile riduzione dell'ingaggio, dando così a Josè Mourinho il centrocampista ideale per completare il reparto mediano giallorosso.

Verratti è un centrocampista completo, forte tecnicamente e molto rapido nell'impostare ed eventualmente rifinire l'azione. Caratteristiche che permetterebbero alla Roma di fare un salto di qualità enorme, mettendo i giallorossi nelle condizioni di puntare a un posto in Champions League.

L'interesse della Juve per Verratti non è mai tramontato

La Juventus starebbe valutando Verratti per rinforzare il centrocampo. Dotato di un ottimo palleggio, Verratti risulta molto abile nel fraseggio stretto e nel dettare i tempi, impostando l'azione già nella propria trequarti. Caratteristiche che nel tempo hanno fatto dell'ex pescarese uno dei migliori centrocampisti nel mondo.

Con Verratti e Manuel Locatelli, la Juventus potrebbe ricomporre una delle coppie di centrocampisti più utilizzate dal c.t. della nazione Roberto Mancini. Inoltre, l'attuale centrocampista del PSG potrebbe garantire un salto di qualità ai bianconeri, portando così la rosa della Juve a essere competitiva in tutti i tornei.