La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo profilo per la porta del futuro: il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di David Raya, portiere attualmente in forza al Brentford in Premier League. Il club nerazzurro starebbe ragionando su un possibile investimento nella prossima estate soprattutto nel caso in cui Andrè Onana dovesse lasciare Milano, molto richiesto proprio nel campionato inglese.

L'idea dell'Inter per la porta del futuro: David Raya dal Brentford

Il portiere titolare del Brentford in questa stagione ha disputato 38 partite in Premier League, incassando in totale 46 reti ma terminando da imbattuto per 12 volte, una cifra importante in quello che è considerato uno dei campionati più competitivi al mondo.

Le sue prestazioni avrebbero attirato le attenzioni di diversi top club, tra cui anche l'Inter che starebbe valutando un investimento nella prossima estate qualora dovesse cedere il portiere titolare Andrè Onana, che avrebbe ricevuto diverse offerte, in particolare dal Chelsea, per un suo trasferimento nei prossimi mesi.

Il portiere spagnolo del Brentford sarebbe valutato circa 25 milioni di euro dal club inglese, ma la dirigenza nerazzurra starebbe lavorando per una trattativa con un prezzo di partenza di circa 20 milioni di euro.

Sul portiere spagnolo ci sarebbe anche il pressing del Tottenham, che vorrebbe a tutti i costi il giocatore per rilanciarsi dopo la deludente stagione appena trascorsa.

La situazione della difesa dell'Inter per il futuro

Oltre alla situazione di Andrè Onana, da monitorare, nella prossima estate andrà in scadenza di contratto il portiere Samir Handanovic, che pertanto potrebbe lasciare i nerazzurri dopo 11 anni con la maglia dell'Inter.

Insieme ad Handanovic dovrebbe partirà anche Milan Skriniar, il cui contratto andrà in scadenza il 30 giugno: il giocatore andrà a Parigi, con destinazione Paris Saint Germain.

Nella prossima estate andrà in scadenza anche il contratto di Danilo D'Ambrosio, che probabilmente non verrà rinnovato e pertanto lascerà l'Inter a parametro zero: negli scorsi mesi è stato invece rinnovato il contratto di Matteo Darmian, uno dei protagonisti di questa stagione soprattutto in Champions League, con la nuova scadenza fissata per il 2026.

La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando con gli emissari della Lazio per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi, anche lui tra i protagonisti delle notti di Champions; il difensore italiano dovrebbe rimanere almeno un altro anno a Milano, anche se la Lazio premerebbe per un trasferimento a titolo definitivo.