Dopo aver confermato l'allenatore Massimiliano Allegri, la Juventus deve risolvere il nodo direttore sportivo.

La figura individuata per svolgere questa delicata missione presso la Continassa è Cristiano Giuntoli, considerato uno dei migliori professionisti in questo ruolo sul mercato. Tuttavia esiste un problema non trascurabile: attualmente Giuntoli è sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2024. La cosa sta rallentando il suo arrivo a Torino e la Juventus si trova ad affrontare la questione: fino a quando sarà disposta ad attendere l'arrivo dell'attuale direttore sportivo del club partenopeo?

Secondo Momblano, noto giornalista sportivo, il termine ultimo oltre il quale la Juventus non aspetterà Giuntoli, almeno in questa stagione, è il 30 giugno.

Il direttore sportivo Giuntoli dal primo luglio potrebbe sottoscrivere il contratto con la Juventus

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Bianconeranews, in caso di ok da parte di Aurelio De Laurentiis Giuntoli non verrà comunque liberato prima del 30 giugno 2023. La data X sarebbe dunque quella del primo luglio, ma solo a patto che il Napoli decida appunto di liberare il dirigente toscano che ha ancora un anno di contratto in azzurro.

In caso contrario, la Juventus dovrebbe proseguire con Giovanni Manna, appena promosso dalla Next Gen, e ritardare di un anno l'approdo di Giuntoli in bianconero.

Il mercato della Juventus

La campagna acquisti della Juventus sarà influenzata dalle partenze di diversi giocatori, tra quelli che hanno già annunciato addii (come Di Maria e Paredes), quelli ancora da definire (come Alex Sandro) e quelli in sospeso (Rabiot, Milik e Cuadrado).

C'è poi da affrontare il capitolo esuberi, calciatori che torneranno dai prestiti e per i quali si stanno già cercando delle soluzioni alternative: su tutti si parla di Arthur Melo, McKennie e Zakaria.

Al momento nessuno è considerato incedibile, neanche i senatori con salari elevati (come Szczesny), né i giovani talenti che si cerca di blindare (come Iling Junior). Da valutare anche il futuro professionale di Dusan Vlahovic, con il Chelsea sempre in forte pressing sull'attaccante serbo.

Per quanto riguarda invece gli acquisti le esigenze principali sembrano riguardare le fasce difensive, con i nomi di Fabio Parisi, Carlos Augusto ed Emil Holm avvicinati a più riprese alla società bianconera. In mezzo invece, soprattutto in caso di addio di Rabiot, si potrebbe tentare l'assalto a Milinkovic-Savic della Lazio.