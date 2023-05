La Juventus, dopo l'eliminazione dall'Europa League a opera del Siviglia, rimane in corsa solo per conquistare la qualificazione alle coppe europee tramite la classifica di Serie A.

In base a come si concluderà il campionato, la società bianconera poi dovrà definire le scelte di mercato per il Calciomercato estivo. Si attende l'arrivo di un nuovo direttore sportivo, che dovrà fra le altre cose rinforzare il centrocampo. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse per Marco Verratti, che dopo 11 anni al Paris Saint Germain potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Sul giocatore ci sarebbe anche un interesse dell'Inter e di alcune società dell'Arabia Saudita.

Marco Verratti piacerebbe alla Juventus come rinforzo a centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo a centrocampo il giocatore italiano del Paris Saint Germain Marco Verratti. In scadenza di contratto a giugno 2026, ha una valutazione di mercato superiore ai 40 milioni di euro. La società bianconera potrebbe valutare il suo tesseramento solo se la società francese decidesse di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. L'eventuale arrivo del nazionale italiano dipenderà però molto probabilmente dalla qualificazione della Juventus in Champions League.

A proposito del reparto di centrocampo, la Juve dovrà lavorare anche sulle cessioni, considerando che dai prestiti potrebbero ritornare almeno quattro giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero: Arthur Melo, Denis Zakaria, Dejan Kulusevski e Weston McKennie.

L'americano sarà riscattato dal Leeds in caso di permanenza della squadra nel campionato inglese, mentre per gli altri tre non sembrano esserci possibilità e faranno quasi certamente ritorno a Torino

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà decidere anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno.

Adrien Rabiot e Juan Cuadrado dovrebbero lasciare Torino ed è probabile che anche anche Di Maria valuti una nuova esperienza professionale.

La società continuerà a puntare sui giovani, a tal proposito si attende il ritorno di Nicolò Rovella dopo la stagione importante in prestito al Monza: il centrocampista classe 2001 dovrebbe prendere il posto di Leandro Paredes che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain.