Sono giornate di calma apparente in casa Crotone dopo l'eliminazione inaspettata nel Secondo Turno della Fase Nazionale dei Playoff per mano del Foggia. Una stagione da incompiuta quella dei rossoblù, partiti in estate come favorita del "Girone C", e poi ridimensionati dalla grande stagione del Catanzaro. Il mancato raggiungimento della Serie B porterà come inevitabile conseguenza il mancato rinnovo del contratto con il tecnico Lamberto Zauli.

La società starebbe così riflettendo in queste ore: sono attese a giorni le dichiarazioni del presidente Gianni Vrenna che in queste ultime ore ha palesato tutta la sua amarezza.

Per quello che concerne il nuovo allenatore la pista più concreta sarebbe quella che porta a Michele Pazienza, in uscita dall'Audace Cerignola

Crotone, futuro tutto da decidere

I mancati introiti garantiti da un torneo come la serie B, ma soprattutto gli ingenti investimenti estivi che non hanno garantito un immediato salto di categoria potrebbero portare il Crotone a ridimensionare le spese nella nuova stagione. Troppo elevato il monte ingaggi - il più alto della Serie C -, insostenibile per una società organizzata ma ancora piccola come quella calabrese. C'è amarezza nelle parole concesse dal numero uno degli squali a IlCrotonese: "Fa male uscire in questo modo. Un vero peccato, ora dovremo guardare avanti e tirare le nostre dovute conclusioni.

Un ridimensionamento sarà necessario viste le spese sostenute in questo ciclo".

Crotone, Pazienza lusingato

Nella lista dei papabili allenatori per il Crotone della stagione 2023-2024 c'è anche Michele Pazienza. Il tecnico, reduce da una grande stagione con l'Audace Cerignola, rappresenta il primo nome emerso in queste giornate.

E' stato lui stesso a commentare questa ipotesi, sulle colonne del quotidiano calabrese Gazzetta del Sud. "Sono lusingato di essere accostato al Crotone, una piazza interessante che vive di calcio. Sarebbe un vero onore per me. Contatti? Al momento non ce ne sono stati".

Gli altri nomi per la panchina

Non c'è solo Michele Pazienza tra i nomi che potrebbero fare al caso degli squali.

Anche Aimo Diana in uscita dalla Reggiana potrebbe essere un profilo gradito al sodalizio crotonese. Più defilati ci sarebbero anche i profili di Fabio Gallo, reduce dall'addio anticipato al Foggia e Attilio Tesser, tecnico esperto in promozioni. Tutto dipenderà in primis dal budget che la società deciderà di mettere sul mercato ed in particolare dalle riflessioni che lo staff rossoblù effettuerà in queste giornate prima di trarre le sue conclusioni.

Nel frattempo in una nota il gruppo del tifo organizzato della Curva Sud Crotone non ha fatto mancare il suo sostegno, come del resto nel corso di tutta la stagione, confermando la volontà di continuare a sostenere questa squadra al fianco della società che ha regalato negli ultimi trent'anni grandi successi alla città.