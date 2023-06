La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista dell'ultima gara di campionato contro l'Udinese. I bianconeri hanno ancora la possibilità di raggiungere un posto in Europa League, ma per farlo dovranno vincere ad Udine e una fra Roma e Atalanta non dovrà prendere i tre punti. Dunque servirà un incastro di risultati per permettere alla Juventus di andare in Europa League. Al momento, i bianconeri sono comunque qualificati alla Conference League. Per la gara contro l'Udinese, i bianconeri avranno due defezioni importanti come ha rivelato lo stesso Massimiliano Allegri: "Dusan Vlahovic è una settimana che è fermo e domani (4 giugno ndr) non ci sarà come non ci saranno Bremer, Fagioli, Pogba, De Sciglio e Kaio".

Vlahovic ko

In questi giorni, Dusan Vlahovic non ha lavorato con i compagni e per questo motivo non sarà a disposizione per il match contro l'Udinese. Dunque, DV9 potrebbe aver concluso la sua avventura alla Juventus definitivamente. Infatti, sembra difficile che Vlahovic resti anche nella prossima stagione anche se la dirigenza juventina non valuterebbe offerte inferiori agli 80 milioni. Le pretendenti per Vlahovic non mancano a partire dal Bayern Monaco, ma attenzione anche ai club di Premier League. Del futuro di DV9 ne ha parlato anche Massimiliano Allegri: "Dusan ha delle potenzialità per fare un'ottima carriera".

Dunque, l'allenatore della Juventus non si è sbilanciato più di tanto sulla permanenza o meno del bomber serbo a Torino.

I piano del club bianconero sul mercato si capiranno con più chiarezza a partire da lunedì 5 giugno quando la squadra saprà se giocherà in Conference League o in Europa League.

Il bilancio di Bremer

Nel match contro l'Udinese anche Gleison Bremer non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri. Per il brasiliano quella che si concluderà domani 4 giugno è stata la prima stagione juventina e il suo bilancio personale è stato abbastanza positivo visto che è stato inserito nella squadra dell'anno della serie A.

Gleison Bremer, tramite Instagram, ha raccontato le emozioni vissute nel corso di questa stagione: "Il primo anno in bianconero è sempre speciale e non si scorda mai". Il difensore della, però, ha sottolineato che le cose non sono andate come speravano lui e i suoi compagni di squadra: "Purtroppo non sono arrivati i risultati che volevamo, per questo motivo questo premio personale - ha scritto il numero 3 juventino sul suo profilo Instagram - mi rende felice ma con l’amaro in bocca". Adesso per la Juventus ci sarà da giocare l'ultimo match della stagione e poi i bianconeri si godranno le vacanze in attesa di tornare alla Continassa il 10 luglio.