Nell'intervista rilasciata a Radio 24 nel corso di "Tutti Convocati", Michele Criscitiello ha rivelato il suo pensiero riguardo all'arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Ecco le sue parole: 'Tra non molto inizierà ufficialmente alla Juve. Dovrà rifondare tutto, iniziando dal capire cosa dovrà fare con Chiesa e Vlahovic. Lui comunque ha già chiare molte idee'.

Il nuovo dirigente della Juventus Giuntoli dovrà valutare il futuro professionale di Vlahovic e Chiesa

Cristiano Giuntoli si trova di fronte alla sfida importante, ovvero quella di rifondare la Juventus. Questo è il pensiero di Michele Criscitiello ospite a Tutti Convocati su Radio 24.

Una ricostruzione che potrebbe riguardare diversi aspetti, tra cui la valutazione dei giocatori esistenti e il possibile rafforzamento della rosa attraverso nuovi acquisti. Giuntoli dovrà analizzare attentamente la situazione, identificare le aree che richiedono miglioramenti e prendere decisioni importanti per la squadra. Fra queste c'è anche quella riguardante il futuro professionale di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Per loro non mancano richieste di mercato, ma la società bianconera vorrebbe cercare di monetizzare e l'ultima stagione disputata dalla Juventus non l'agevola sulla loro vendita dei cartellini. Vlahovic è valutato dalla Juventus circa 100 milioni di euro ma non sono arrivate offerte importanti per il giocatore.

Per Chiesa, invece, la società bianconera vorrebbe circa 60 milioni di euro.

Il giornalista Criscitiello ha parlato anche del centrocampista Davide Frattesi

Secondo quanto dichiarato da Michele Criscitiello mercoledì sarà il giorno decisivo per il futuro professionale di Davide Frattesi e il centrocampista desidera un trasferimento all'Inter.

Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, avrebbe preferito cederlo nel campionato inglese, a detta del giornalista sportivo, ma Frattesi preferisce rimanere in Italia. Non dovrebbe ripetersi una situazione simile a quella di Bremer, anche grazie ai rapporti umani eccellenti tra Carnevali e Marotta.

Il futuro professionale di Dusan Vlahovic

Le ultime indiscrezioni di mercato sembrano confermare l'interesse del Paris Saint Germain per Dusan Vlahovic. La società francese sta lavorando al dopo Mbappé, il francese è in scadenza di contratto a giugno 2024 ma potrebbe lasciare la squadra già in questo Calciomercato estivo. Ci sarebbe il Real Madrid, pronto ad offrire 200 milioni di euro per il suo cartellino.

Il giocatore della Juventus potrebbe essere il sostituto, con il Paris Saint Germain che non avrebbe problemi a spendere una somma vicina ai 100 milioni di euro per il giocatore.