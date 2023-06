La possibile esclusione dalla Conference League potrebbe portare la Juventus a valutare un alleggerimento della rosa. A tal riguardo secondo rumor di mercato uno dei giocatori che potrebbe lasciare la società bianconera è Mattia Perin. Lucci sarebbe molto attivo in Turchia, dove potrebbe trasferirsi a giocare Juan Cuadrado, che il 30 giugno concluderà la sua esperienza in bianconero, e durante i suoi dialoghi ha riscontrato un interesse da parte del Fenerbahce. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma potrebbe diventare qualcosa di più concreto in futuro, a condizione che Perin acconsenta a lasciare Torino, dove si trova molto bene.

Il giocatore Perin potrebbe trasferirsi al Fenerbahce

Mattia Perin ha un contratto con la Juventus in scadenza nel 2025, rinnovato poco più di un anno fa. È ritornato a Torino nell'estate del 2021 dopo una stagione in prestito al Genoa. Fu Massimiliano Allegri, appena ritornato sulla panchina della Juventus, a convincerlo, garantendogli un'adeguata quantità di minutaggio. Effettivamente, così è stato, soprattutto nella scorsa stagione, in cui ha giocato 18 partite (12 nel 2021-22). Perin è più di un secondo portiere e aveva accettato il ruolo sapendo di essere il secondo portiere. Adesso però secondo La Gazzetta dello Sport le cose potrebbero cambiare e per questo motivo il suo agente sportivo, Alessandro Lucci, starebbe valutando altre possibili

Il possibile mercato della Juve

Rimanendo in tema cessioni la Juventus dovrà alleggerire la rosa cercando di vendere quei giocatori che non rientrano nel progetto sportivo bianconero.

Fra questi spiccano i nomi di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie. Per lo svizzero si parla di un West Ham pronto ad offrire circa 20 milioni di euro per il suo cartellino, il brasiliano invece piace all'Aston Villa e all'Arsenal. L'americano sarebbe valutato dalla Roma anche se la società dei Friedkin non vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo ma valutare l'investimento in prestito con diritto di riscatto.

Alleggerire ulteriormente la rosa a centrocampo potrebbe portare la società bianconera ad acquistare un altro centrocampista che possa garantire fisicità e gol, oltre ad inserimenti. Da valutare poi il futuro professionale dei vari Bremer, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, per quest'ultimo si parla di un interesse del Paris Saint Germain.

Per quanto riguarda invece i rinforzi uno dei giocatori che potrebbe approdare alla Juventus è Sergej Milinkovic-Savic [VIDEO]. Il suo contratto è in scadenza di contratto a giugno 2024 ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Lazio vorrebbe almeno 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore.