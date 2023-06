L'Inter ha cominciato a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione per cercare di regalare a Simone Inzaghi una formazione competitiva in Italia e in Europa. Proprio grazie alla finale di Champions League raggiunta quest'anno, e persa 1-0 contro il Manchester City, la società nerazzurra non avrà l'esigenza di fare sacrifici in uscita rispetto a quanto successo negli ultimi anni, anche se l'anno scorso alla fine il club riuscì a mantenere tutti i big, facendo cassa con le cessioni di Andrea Pinamonti e Cesare Casadei. Sono due i nomi più chiacchierati in queste ultime ore, quelli di Sergej Milinkovic-Savic e Achraf Hakimi, ma non sono gli unici.

La nuova Inter di Inzaghi

L'Inter ha dimostrato di potersela giocare con chiunque in Italia e in Europa negli ultimi mesi, con il recupero a pieno regime soprattutto di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. La finale di Champions League persa 1-0 contro il tanto decantato Manchester City ha lasciato il segno e la motivazione di poter davvero dire la propria in maniera stabile ai vertici della massima competizione europea. Proprio per questo motivo la società nerazzurra vuole rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, pur dando sempre un occhio al bilancio.

In mezzo al campo il grande sogno, non più impossibile da raggiungere, è Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è in scadenza a giugno 2024 e la Lazio adesso apre ad una cessione sui 30-35 milioni di euro.

Nei prossimi giorni è previso un incontro tra le due società, con la trattativa che potrebbe anche decollare entro fine mese vista l'esigenza dei biancocelesti di sbloccare l'indice di liquidità.

Nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più quota l'ipotesi anche di un clamoroso ritorno, quello di Achraf Hakimi. L'esterno marocchino vuole tornare e il Psg potrebbe anche lasciarlo partire.

Non è da escludere la cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato sui 40 milioni di euro, anche come parziale risarcimento per Milan Skriniar, che si accaserà a Parigi a parametro zero essendo in scadenza di contratto.

La possibile formazione

Qualcosa cambierà anche in difesa, dove Benjamin Pavard pare il candidato numero uno a prendere il posto proprio di Skriniar, Acerbi dovrebbe essere riscattato dalla Lazio, mentre Stefan De Vrij rinnovare.

Il club meneghino potrebbe fare cassa attraverso la cessione dei due esterni, Denzel Dumfries e Robin Gosens, che porterebbero una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro, oltre a Brozovic, che piace in tutta Europa e valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Questa potrebbe essere la possibile Inter del prossimo anno, con i possibili titolari e le alternative tra parentesi: (3-5-2) Onana; Pavard (Darmian), Acerbi (De Vrij), Bastoni (Koulibaly); Hakimi (Buchanan), Barella (Pereyra), Calhanoglu (Asllani), Milinkovic-Savic (Mkhitaryan), Dimarco (Carlos Augusto); Lautaro (Retegui), Lukaku (Thuram/Dzeko).