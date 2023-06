L'Inter ha cominciato a lavorare in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato e una delle priorità sarà quella di rinforzare la difesa andando ad individuare il sostituto ideale di Milan Skriniar, che andrà via a parametro zero accasandosi al Paris Saint Germain. I nerazzurri avrebbero nuovamente messo gli occhi su Benjamin Pavard, [VIDEO] che è stato seguito già nella sessione invernale di mercato, quando alla fine il Bayern Monaco non ha voluto privarsene. Le cose adesso sono cambiate, anche in virtù del contratto in scadenza a giugno 2024 e negli ultimi giorno sarebbero stati riallacciati i contatti tra le due società.

Il Napoli ha celebrato il terzo scudetto della sua storia e adesso lo attende una campagna acquisti importante. Non mancheranno le sirene di mercato per i big, ma gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati. Proprio per questo, con l'eventuale cessione di Victor Osimhen, il grande sogno risponderebbe al nome di Dusan Vlahovic, che la Juventus potrebbe cedere dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Inter su Pavard

Il grande colpo dell'Inter per rinforzare la difesa nei prossimi mesi potrebbe essere Benjamin Pavard. La società nerazzurra è stata vicina al suo acquisto già a gennaio, quando con il Bayern Monaco era stato trovato un accordo che è saltato in extremis in quanto i bavaresi non volevano rinforzare il Paris Saint Germain, che avrebbero poi affrontato negli ottavi di Champions League.

Con il francese a Milano, infatti, il club meneghino avrebbe poi ceduto Milan Skriniar ai parigini per non perderlo a parametro zero. Alla fine non se n'è fatto nulla ma questo valzer di difensore potrebbe essere stato soltanto rimandato di qualche mese.

La trattativa è ripresa proprio negli ultimi giorni, anche se potrebbe andare in porto ad una cifra inferiore rispetto ai 20 milioni di euro pattuiti sei mesi fa.

L'Inter, infatti, mira a trovare un'intesa di massima per una cifra non superiore ai 15 milioni di euro più bonus. Per il francese classe 1996 pronto un quadriennale, con opzione per il quinto anno, a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus, favorito anche dal Decreto Crescita.

Napoli su Vlahovic

Il Napoli starebbe sognano un clamoroso sgarbo alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato.

I bianconeri potrebbero dover cedere Dusan Vlahovic per sistemare il bilancio, aggravato dai mancati introiti della Champions League e gli azzurri penserebbero a lui qualora dovessero cedere Victor Osimhen. Il nigeriano piace a tutti i club europei e potrebbero anche assecondare le richieste di 150 milioni di euro. A quel punto i partenopei avrebbero la forza economica per andare sul serbo mettendo sul piatto 50 milioni di euro e il cartellino di Piotr Zielinski, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro e potenzialmente in uscita qualora non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024.