Attesa quasi conclusa per i tifosi del Crotone. Nella mattinata di martedì 13 giugno il presidente rossoblù Gianni Vrenna incontrerà infatti la stampa per svelare quelle che saranno le scelte che influenzeranno il futuro del club. Un possibile ridimensionamento potrebbe portare gli squali a scegliere un nuovo Direttore Sportivo. Il nome caldo sarebbe quello di Elio Di Toro dell'Audace Cerignola. Dallo stesso club pugliese potrebbe inoltre giungere il nuovo allenatore, identificato in Michele Pazienza.

Crotone, Vrenna torna a parlare

Dopo una stagione importante, conclusa con 80 punti, senza però giungere in Serie B il Crotone potrebbe operare alcuni cambiamenti nello staff societario.

A subentrare in società potrebbe essere un nuovo Direttore Sportivo. Al posto di Fabio Massimo Conti potrebbe così arrivare in rossoblù Elio Di Toro, uno dei punti di forza dell'Audace Cerignola. Il dirigente, che vanta un contratto ancora in essere con i pugliesi, rappresenterebbe un'idea più che concreta: con lui potrebbe arrivare anche Michele Pazienza, sempre dai gialloblù, come nuovo tecnico del Crotone. Scadrà di fatti il 30 giugno 2023 il contratto tra il Crotone e il tecnico Lamberto Zauli che, dopo aver fallito il salto di categoria via Playoff, non dovrebbe essere riconfermato.

Crotone in ritiro a Trepidò

Tra poche settimane la stagione dovrà ripartire con la squadra rossoblù che sarà impegnata nel ritiro estivo di Trepidò, nella Sila crotonese.

Gli squali dovrebbero inoltre iniziare i match ufficiali nella prima settimana di agosto con la disputa della Coppa Italia Frecciarossa per via della seconda posizione ottenuta nel girone C di Serie C nella stagione appena conclusa.

Una squadra da ricostruire

Nonostante i risultati ottenuti il Crotone potrebbe dover operare in modo ingente sul mercato per andare a sopperire alle numerose partenze che potrebbero cambiare il volto della squadra.

Due sarebbero i principali indiziati per un addio in caso di ridimensionamento. Si tratta del centrocampista Jacopo Petriccione e dell'attaccante Cosimo Chiricò. Verso l'addio ci sarebbero inoltre Augustus Kargbo, vicino alla cessione alla Spal già a gennaio, e l'esterno Vasile Mogos. Valigie pronte anche per Paolo Branduani. Ci saranno da valutare inoltre calciatori in scadenza di contratto come Luca Calapai ed elementi di ritorno per fine prestito, uno su tutti Marco Tumminello.