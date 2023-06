L'Inter studia le strategie di mercato per rinforzare la rosa del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbero stati individuati come principali obiettivi Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Franck Kessie del Bacellona. In uscita ci sarebbero, invece, Edin Dzeko, Asllani e Roberto Gagliardini. Il primo interesserebbe al Fenerbahce, il secondo alla Fiorentina e l'ex Atalanta a Milan e Lazio.

Restyling in mediana per agosto

L'Inter avrebbe intensificato i contatti con la Lazio per Milinkovic-Savic. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024 e non dovrebbe rinnovare la sua permanenza a Formellio.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro ed il suo agente, Kezman, starebbe già ascoltando diverse squadre per fargli cambiare maglia. I nerazzurri lo vorrebbero sotto stretto consiglio di Simone Inzaghi. Secondo le ultime notizie potrebbe essere proposto il cartellino di Robin Gosens, cercato anche in Germania, per abbassare le pretese economiche di Claudio Lotito. Gosens non si è mai imposto a Milano e potrebbe essere un profilo molto gradito a Maurizio Sarri che avrebbe necessità di rinforzare quel reparto.

I dirigenti dell'Inter starebbero monitorando Franck Kessie che non ha mai trovato molto spazio nel Barcellona. Si potrebbe concordare un prestito con diritto di riscatto ma il Barcellona preferirebbe avere Marcelo Brozovic in cambio.

Questa soluzione non sarebbe gradita ai milanesi che, come scambio, potrebbero offrire Denzel Dumfries o Joaquin Correa. In caso di affare senza contropartita tecnica, i blaugrana vorrebbero incassare circa 30 milioni di euro.

L'Inter potrebbe cedere diverse pedine

La rosa dell'Inter potrebbe subire delle modifiche importanti anche per quanto riguarda le cessioni.

Edin Dzeko starebbe trattando con il Fenerbahce che gli offrirebbe un contratto biennale. Il bosniaco non ha rinnovato ancora il contratto in scadenza con i nerazzurri. I turchi avrebbero preso dei contatti con il suo agente, Lucci, per chiudere nelle prossime settimane.

I dirigenti meneghini non rinnoveranno neanche il contratto in scadenza di Roberto Gagliardini che sarebbe seguito da Milan, Lazio e Monza.

Possibile cessione in prestito per Asllani che non ha mai trovato molto spazio in questa stagione con Simone Inzaghi. Per lui si potrebbe pensare ad un trasferimento temporaneo in un club che possa dargli maggior continuità. Fiorentina e Torino lo stimano da mesi. Anche Joaquin Correa avrebbe le valigie pronte. L'argentino avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro e potrebbe trasferirsi in Spagna o nella Premier League.