La Juventus si sarebbe posta l'obiettivo di guadagnare 100 milioni di euro dalle cessioni durante il Calciomercato estivo, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport. Questa somma rappresenta un passaggio obbligato per il club bianconero per bilanciare i conti dopo la mancata qualificazione alla Champions League che ha comportato una perdita di 80 milioni di euro.

Possibile la cessione di Vlahovic per circa 80 milioni di euro

Per raggiungere la quota dei 100 milioni di euro, la Juventus starebbe valutando diversi piani. Uno dei piani prevede la cessione di Dusan Vlahovic, che è valutato tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Questa potrebbe essere la chiave per finanziare parte delle entrate necessarie. Il piano A coinvolge la cessione di Vlahovic insieme ad altri giocatori in esubero della squadra. Questo permetterebbe alla Juventus di raggiungere l'obiettivo finanziario attraverso una combinazione di vendite. Il piano B, considerato il più estremo, contempla la cessione contemporanea di Vlahovic e Federico Chiesa. Questa soluzione potrebbe generare entrate significative, ma comporterebbe la perdita di due giocatori chiave nella rosa bianconera. Il piano C prevede la cessione di uno tra Vlahovic e Chiesa, unitamente a giovani talenti di grande mercato. Questo permetterebbe alla Juventus di ottenere entrate consistenti e allo stesso tempo costruire una squadra competitiva per il futuro.

Vlahovic piacerebbe a Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Chelsea

La Juventus potrebbe valutare la cessione di Dusan Vlahovic, arrivato nel mercato di gennaio 2022 per circa 75 milioni di euro più bonus. Per questo la società bianconera vorrebbe guadagnare almeno 80 milioni di euro dal suo cartellino. Sul giocatore ci sarebbero Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Atletico Madrid e Chelsea, tutte società che però non sarebbero pronte ad investire tale somma ma vorrebbero inserire delle contropartite tecniche per attutire l'esborso economico.

Diversa è la situazione di Federico Chiesa, che è in scadenza di contratto a giugno 2025 e che se non dovesse prolungare il contratto potrebbe veder diminuito il suo prezzo di mercato. Di conseguenza la Juventus sarebbe pronta ad accettare un'offerta da circa 40 milioni di euro per il nazionale italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus cercherà di monetizzare anche dalla cessione dei giocatori che non sono riscattati dopo il prestito in altre società. Ci si riferisce a Arthur Melo, Denis Zakaria, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Il brasiliano difficilmente sarà ceduto a titolo definitivo, si valuterebbe un prestito. Lo svizzero potrebbe lasciare Torino per una somma vicina ai 10 milioni. L'americano ha una valutazione di mercato vicina ai 30 milioni, di 35-40 milioni invece quella del centrocampista svedese.