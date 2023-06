Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha scritto un messaggio su Twitter dedicato alla Juventus e a quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche il giornalista Stefano Discreti a Radio BiancoNera e l'ex calciatore Angelo Di Livio, intervistato da Tuttosport.

Pedullà sul futuro di Allegri: "Non lascerà la Juventus a meno che qualcuno in società lo mandi via"

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà è tornato a parlare su Twitter della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri alla guida della formazione bianconera: "Allegri non lascerà la Juve se qualcuno non gli dirà “vai”.

O se qualche altro non gli dirà “vieni da noi”. I dissapori con Calvo, tanto ventilati e romanzati per qualche like in più, non hanno portato a riflessioni profonde. Quindi, non erano così importanti, piuttosto inutile gossip. Questa cosa potrebbe cambiare soltanto se John Elkann pensasse che non ci sono più i margini. A quel punto si potrebbe pensare a qualsiasi formula per un addio".

Discreti: "Allegri non è il mio allenatore ideale ma non tutti potrebbero prendere il suo posto alla Juventus"

Di Massimiliano Allegri e del suo futuro alla Juventus ha parlato anche il giornalista Stefano Discreti nel programma Cose di Calcio in onda su Radio BiancoNera: "Io non ho grandissimo amore per Massimiliano Allegri: non mi piace proprio il suo modo di intendere il calcio.

Tuttavia, se mi si dicesse che chiunque andrebbe bene al posto suo, io dico che chiunque non va bene, perché la Juve è una piazza durissima e pesantissima".

Poi il giornalista ha aggiunto: "Con un altro allenatore, probabilmente, la situazione sarebbe degenerata. Lui è stato in grado di portare la stagione in fondo in un modo o nell'altro.

Allegri non è il mio allenatore ideale: non mi piace proprio e non l'avrei mai preso".

Juventus, Di Livio difende Allegri: "Nessuno avrebbe potuto fare alla Juve in questa annata"

Infine, anche l'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio ha parlato di Massimiliano Allegri e della Juventus al quotidiano Tuttosport: "Allegri?

Chiunque avesse guidato quest’anno la Juve non avrebbe potuto fare meglio. Bisogna però distinguere tra l’aspetto psicologico e quello del gioco. Sul primo Allegri è stato bravissimo perché ha saputo tenere unito il gruppo, compito assai complicato tra penalizzazioni, sentenze, punti tolti, ridati e ritolti. Per quanto riguarda il gioco, anche Allegri deve capire che bisogna fare un calcio diverso".