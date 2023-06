In questi giorni non mancano le indiscrezioni di Calciomercato in vista della prossima stagione. L'Inter potrebbe salutare Edin Dzeko. che ha il contratto in scadenza a fine mese, e Lautaro Martinez, che ha diversi corteggiatori sul mercato. La Juventus potrebbe decidere di cedere Federico Chiesa in caso di un'offerta da parte di un club inglese, in particolare piacerebbe a Tottenham e Manchester United. Il Napoli è intanto alla ricerca di un allenatore dopo l'addio di Luciano Spalletti e fra i nomi che circolano in queste ore ci sono quelli di Zinedine Zidane e di Unay Emery.

Le possibili operazioni in uscita in attacco per l'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Chelsea e Real Madrid avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Lautaro Martinez. L’argentino interesserebbe ai Blancos come erede di Karim Benzema ma anche ai Blues che, con l'arrivo di Pochettino in panchina, sono alla ricerca di un punto di riferimento in attacco: entrambe le pretendenti potrebbero intensificare i contatti n questa estate. La valutazione del numero 10 nerazzurro sarebbe di circa 70 milioni di euro e il suo contratto è in vigore fino al 2026.

In uscita potrebbe esserci Edin Dzeko, che va in scadenza di contratto a fine mese e avrebbe ricevuto dal club turco del Fenerbahce una proposta per un contratto biennale.

Juve, ipotesi cessione di Chiesa

La Juventus potrebbe invece decidere di cedere Federico Chiesa qualora dovessero arrivare delle offerte interessanti dalla Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni il laterale offensivo classe '97 piacerebbe in particolare al Manchester United e al Tottenham.

Per sostituirlo, i dirigenti torinesi potrebbero pensare a Nicolò Zaniolo, ora in forza al Galatasaray.

Tra le parti ci sarebbe stato anche un contatto: la valutazione dell’ex Inter sarebbe di circa 30 milioni di euro. Per la corsia esterna offensiva circola anche il nome di Wilfried Gnonto che si è messo in evidenza con la maglia del Leeds, ma che potrebbe non rimanere in Inghilterra dopo la retrocessione della squadra: il suo cartellino vale circa 15 milioni di euro.

Napoli, per la panchina idee Zidane e Emery

Il Napoli intanto è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa portare avanti sul piano tattico il 4-3-3 collaudato di Luciano Spalletti.

Secondo le ultime indiscrezioni, fra i nomi nuovi ci sarebbe quello del francese Zinedine Zidane, attualmente senza squadre e sulle cui tracce ci sarebbe anche il Paris Saint Germain, e quello dello spagnolo Unai Emery, legato in questo momento agli inglesi dell'Aston Villa.