L'Inter studia le strategie per rinforzare la rosa del futuro. Il maggior investimento potrebbe essere fatto a centrocampo dove Davide Frattesi del Sassuolo sarebbe l'obiettivo principale. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i dirigenti meneghini avrebbero sondato anche Samuel Umtiti del Barcellona per potenziare la difesa e Dodi Lukebakio per l'attacco. In uscita potrebbero esserci Marcelo Brozovic e Nicolò Barella: il primo sarebbe finito nei radar del Liverpool mentre il secondo interesserebbe in Arabia Saudita all'Al Nassr, dove gioca Cristiano Ronaldo.

Frattesi sarebbe vicino, club esteri su Barella e Brozovic

L'Inter avrebbe intensificato i contatti con il Sassuolo per Davide Frattesi. La valutazione del mediano sarebbe di circa 40 milioni di euro ma nell'affare potrebbe essere inserito il cartellino dell'attaccante Samuele Mulattieri. L'operazione si potrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto.

Sirene estere arriverebbero invece per pezzi pregiati come Barella e Brozovic. Il centrocampista ex Cagliari sarebbe finito nei desideri del Liverpool che però, come racconta Fabrizio Romano, non ha ancora proposto alcuna offerta. La valutazione del mediano azzurro sarebbe di circa 80 milioni di euro.

I dirigenti meneghini potrebbero poi trovarsi difronte anche una richiesta dall'Al Nassr, dove gioca Cristiano Ronaldo, per Marcelo Brozovic.

Il croato avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e piacerebbe fra le altre anche al Manchester City di Guardiola.

Umtiti e Lukebakio per rinforzare difesa e reparto offensivo

Il club lavora anche per rinforzare la difesa in vista dell'addio di Milan Skriniar e avrebbe fatto un sondaggio per Samuel Umtiti del Barcellona, in prestito durante la stagione che si è appena conclusa nel Lecce.

I nerazzurri potrebbero ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto anche se il francese sarebbe stimato da diversi club asiatici che potrebbero sbaragliare la concorrenza proponendo un oneroso ingaggio.

Per l'attacco, ci sarebbe un'accelerata per Lukebakio dell'Hertha Berliino. Il garante sarebbe Romelu Lukaku, compagno di nazionale del centravanti che interesserebbe all'Inter anche per la polivalenza tattica. Lukebakio potrebbe infatti agire da attaccante ma anche da esterno offensivo e non avrebbe una valutazione molto elevata, circa 20 milioni di euro.