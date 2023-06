L'Inter programma la prossima stagione e studia i profili per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni, la priorità sarebbe quella di ingaggiare un centrocampista in vista dell'addio di Roberto Gagliardini. Il centrocampista ha rinnovato il contratto in scadenza. I dirigenti avrebbero messo nel mirino, sotto espressa richiesta di Simone Inzaghi, Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Nelle ultime ore ci sarebbe stato, inoltre, un sprint per Davide Frattesi del Sassuolo.

L'Inter lavora per rinforzare il centrocampo

Con il Paris Saint Germain potrebbe nascere una trattativa che riguarderebbe uno scambio alla pari tra Marco Verratti e Marcelo Brozovic.

Quest'ultimo interesserebbe ai transalpini che potrebbero dare il via libera all'ex Pescara. Entrambi avrebbero una valutazione di circa 40 milioni di euro ma i nerazzurri potrebbero decidere di cedere il croato soltanto dinanzi ad un'offerta cash, che permetterebbe una netta plusvalenza.

Per la mediana, sarebbero stati intensificati i contatti con Davide Frattesi del Sassuolo. L'ex Monza piacerebbe molto alla Juventus ma il club meneghino sarebbe al momento in pole position. L'affare si potrebbe concludere sulla base di circa 30 milioni di euro e, all'interno della trattativa, potrebbe essere inserito il cartellino di Samuele Mulattieri. L'attaccante si è messo in mostra con il Frosinone e sarebbe una pedina gradita alla squadra emiliana.

Il Real Madrid piomba su Lautaro Martinez e Hakimi

Il Real Madrid, nel frattempo, avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez, ritenuto un ottimo erede di Karim Benzema. La valutazione dell'argentino sarebbe di circa 80 milioni di euro ma difficilmente, la squadra presieduta dagli Zhang, vorrebbe privarsi di un profilo centrale per il progetto.

Inoltre, Lautaro ha anche rinnovato il suo contratto fino al 2026 ed ha confermato di essere molto legato alla città e alla squadra. Il 10 sarebbe l'unico inamovibile per il reparto offensivo di Inzaghi.

I Blancos avrebbero pensato di ingaggiare per la corsia destra Achraf Hakimi. Il marocchino non sarebbe soddisfatto della sua avventura al Paris Saint Germain e avrebbe più volte manifestato la volontà di cambiare aria.

Ritornerebbe molto volentieri all'Inter, che potrebbe farci un pensiero se dovesse essere ceduto Denzel Dumfries. I nerazzurri potrebbero ingaggiarlo soltanto in prestito, come accaduto con Lukaku, a patto che l'ex Borussia Dortmund si decurti l'ingaggio. Il Real Madrid potrebbe invece mettere sul piatto soldi freschi per portarlo alla corte di Carlo Ancelotti. La sua valutazione sarebbe di circa 50 milioni di euro.