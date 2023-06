Il centrocampista Paul Pogba è pronto a ripartire dopo una stagione difficile con la Juventus, in cui ha giocato pochissimo a causa dei tanti infortuni. Con soli 10 spezzoni di gara e 161 minuti in campo, la mezzala francese ha affrontato una delle prove più grandi della sua vita. In un'intervista al magazine francese View, Pogba ha così ammesso di essere cresciuto enormemente durante gli ultimi mesi: "Ho preso dieci anni in sette mesi".

Il calciatore ha sottolineato l'importanza del benessere mentale, affermando che quando la mente non è in equilibrio, il corpo ne risente.

Questa secondo lui è stata la stagione più difficile della sua carriera nonchè la prova più grande della sua vita.

Pogba ha spiegato l'importanza di superare i problemi avuti negli ultimi mesi

Nonostante l'annata complicata, Pogba pensa che questa esperienza sarà estremamente utile per il suo futuro: "Quando superi tutto questo, sei pronto a tutto" ha dichiarato Paul che ha imparato una volta di più quanto sia importante per un atleta la propria salute: "Aver superato tutto questo sarà la mia più grande vittoria". Parlando del ritorno alla Juventus, ha dichiarato di essere rientrato nel club che lo aveva condotto a superare i propri limiti, il tutto dopo aver abbandonato Manchester senza però riuscire a centrare il sogno di vincere la Premier League coi Reds.

La Juventus aspetta Pogba

I soli 150 minuti di utilizzo in un'intera stagione per Pogba sono stati probabilmente la più grande delusione per la Juventus, che aveva investito molto per avere il centrocampista.

Il vero "Pogback" non si è ancora manifestato pienamente, ma questa è solo una delle tante difficoltà che la Juventus ha affrontato in un anno piuttosto sfortunato.

Tuttavia, ora c'è la possibilità del riscatto. Pogba sta infatti già preparandosi per il primo raduno stagionale, previsto per il 10-11 luglio, e cercherà di arrivare nelle migliori condizioni possibili. La volontà di riscatto è presente in tutti, e con un vero "Polpo" in più, i bianconeri potranno guardare al futuro con rinnovata fiducia.

L'obiettivo è mettere alle spalle una stagione difficile e concentrarsi sulle sfide che verranno. La Juventus conta sul ritorno in forma di Pogba per rafforzare il proprio centrocampo e ridare slancio alla squadra. Con il suo talento e le sue qualità, Pogba può rappresentare un'arma preziosa per la squadra bianconera che aspetta di capire se accanto a lui in mediana ci sarà Adrien Rabiot o Milinkovic-Savic dato che in caso di mancato rinnovo del francese il club dovrebbe fiondarsi sul serbo.