Inter e Milan programmano il mercato in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri potrebbero cedere Marcelo Brozovic in Arabia Saudita, mentre in entrata avrebbero puntato i fari su Trevoh Chalobah del Chelsea e Wilfried Zaha del Crystal Palace. I rossoneri potrebbero, invece, cedere Sandro Tonali al Newcastle.

L'Inter sonderebbe i colpi Zaha e Chalobah dalla Premier League

La società nerazzurra sarebbe intenzionata a rinforzare la difesa con Trevoh Chalobah del Chelsea. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro, ma potrebbero essere avanzate delle richieste per un prestito con diritto di riscatto (magari con un controriscatto a favore degli inglesi).

Per quanto concerne l'attacco, il nome nuovo per l'Inter sarebbe quello di Wilfried Zaha del Crystal Palace che non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno. L'attaccante piacerebbe anche in Spagna e Germania. I nerazzurri sarebbero disposti ad avanzare un'offerta per lui in vista dell'addio di Edin Dzeko, che potrebbe passare a parametro zero al Fenerbahce in Turchia.

Brozovic sarebbe in uscita dall'Inter

Il mercato della squadra meneghina potrebbe essere finanziato dalla cessione di Marcelo Brozovic che piacerebbe molto in Arabia Saudita all'Al-Nasrr, ma anche al Barcellona. In particolare il club arabo potrebbe avanzare un'offerta molto vantaggiosa sia per il croato che per la società milanese.

L'operazione potrebbe poi garantire all'Inter le risorse per finanziare l'acquisto di Davide Frattesi del Sassuolo che è un obiettivo di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, ma su cui ci sarebbe anche il pressing della Juventus e del Milan

Tonali potrebbe lasciare Milanello

Il Milan potrebbe vacillare dinanzi all'offerta importante del Newcastle per Sandro Tonali.

I Magpies avrebbero pensato di presentare sul piatto una proposta importante e il club rossonero sarebbe disposto a cedere il giocatore per 80 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore Tonali potrebbe andare a guadagnare circa 8 milioni di euro l'anno, più 2 di bonus.

Con questa eventuale cessione il Milan potrebbe finanziare il resto del mercato.

Per il reparto offensivo interesserebbe Marcus Thuram, attaccante francese libero a parametro zero, ma anche Nicolò Zaniolo del Galatasaray. La valutazione dell'ex Roma sarebbe di circa 30 milioni di euro, ma potrebbe essere ingaggiato attraverso un prestito con diritto di riscatto.