Secondo quanto emerge da alcune fonti inglesi, tra cui anche Reuters, il miliardario finlandese Thomas Henrik Zilliacus sarebbe interessato all'acquisto della società sportiva Internazionale F.C.; la sua holding di riferimento potrebbe infatti effettuare un'offerta per rilevare totalmente il club nella prossima estate o entrare in quota partecipativa negli affari della società.

La possibile nuova proprietà nerazzurra: Zilliacus, miliardario finlandese

Secondo quanto riportato dalle principali agenzie di stampa italiane ed internazionali, il miliardario Zilliacus sarebbe interessato a rilevare la quota dell'Inter che appartiene all'attuale Presidente Steven Zhang, con un'offerta che potrebbe arrivare a stretto giro, entro la fine dell'estate.

La possibilità di un cambio di proprietà per i nerazzurri sarebbe già nell'aria da qualche mese, anche se lo stesso Presidente nerazzurro non ha mai certificato queste possibilità affermando sempre di voler stare vicino alla squadra e alla sua società sportiva.

Il miliardario finlandese Thomas Zilliacus potrebbe entrare nella società nerazzurra con un'offerta dapprima come socio di partecipazione e se il Presidente Zhang dovesse accettare, anche possibilmente come nuovo socio di maggioranza, acquisendo di fatto il club di Viale della Liberazione.

Lo scorso maggio in occasione dell'Euroderby di ritorno in Champions League contro il Milan, il miliardario finlandese era presente nelle tribune di San Siro a seguire la semifinale poi vinta dai nerazzurri per 1-0 con rete di Lautaro Martinez.

La storia di Zilliacus, miliardario finlandese

Il miliardario Thomas Zilliacus è originario della Finlandia; nato a Helsinki si è poi lanciato immediatamente nel mondo degli affari e della politica del suo paese, conseguendo un Master of Science in Economics presso la Hanken Business School della capitale finlandese. Già all'età di 25 anni è stato eletto nel consiglio comunale di Helsinki, facendosi assumere contemporaneamente anche dalla Nokia, famosa azienda di elettronica, come responsabile globale del marketing aziendale e del brand, delle comunicazione corporate, PR e IR.

Nella sua carriera ha vissuto a Singapore per seguire l'attività estera in Asia della Nokia Corporation; quando ha lasciato l'azienda ha fondato una sua compagnia che operava nel settore immobiliare, nello sport e nell'elettronica, la Asia-Pacific Strategic Alliances Group.

A livello sportivo si è già occupato di dirigere la squadra di Helsinki, l'HJK, con ottimi risultati soprattutto sul piano economico-finanziario.

Il miliardario ha già contatti con il nostro Paese, in quanto è proprietario di una casa nella città di Como, sul lago nella zona residenziale.

L'ex dirigente della Nokia aveva anche cercato di acquistare il Manchester United attraverso la sua holding, la XXI Century Capital, prima di ritirarsi dall'affare lo scorso aprile.

Sempre stando all'agenzia Reuters che ha diffuso la notizia del possibile interesse di Zilliacus per l'Inter, si è comunque affrettata a precisare che Suning ha negato che sia in corso una trattativa per il cambio di proprietà del club: "Non c'è nessun processo di offerta", il virgolettato attribuito ad un membro della comunicazione di Suning Holdings Group.