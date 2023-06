L'Inter sarà con ogni probabilità una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri si stanno guardando intorno alla ricerca di rinforzi in ogni reparto da regalare al proprio tecnico, Simone Inzaghi, confermatissimo dopo aver raggiunto la storica finale di Champions League ed essersi piazzato tra le prime quattro in classifica, nonostante le dodici sconfitte subite rappresentino un piccolo neo. E con la Lazio potrebbe crearsi un vero e proprio asse di mercato visto che il club meneghino avrebbe messo nel mirino due calciatori biancocelesti: Adam Marusic e Sergej Milinkovic-Savic.

Inter su Marusic e Milinkovic-Savic

L'Inter potrebbe avviare una maxi trattativa con la Lazio nella prossima sessione estiva di calciomercato. Con il club di Claudio Lotito si sta già trattando il riscatto di Francesco Acerbi, ma i discorsi potrebbero essere estesi ad altri due calciatori, Adam Marusic e Sergej Milinkovic-Savic. I nerazzurri sono alla ricerca di un innesto sugli esterni, anche perché Darmian potrebbe essere spostato in pianta stabile come braccetto della difesa a tre e per questo motivo si sta pensando all'arrivo del montenegrino, che piace molto anche per la sua duttilità essendo in grado di giocare indistintamente sia a destra che a sinistra.

Il grande sogno di Giuseppe Marotta, però, risponde sempre al nome di Sergej Milinkovic-Savic, che questa estate potrebbe lasciare la Lazio essendo in scadenza di contratto a giugno 2024 e con il centrocampista che potrebbe annunciare il suo addio nei prossimi giorni.

Il serbo porterebbe in dote con sé gol e assist, visto che va praticamente in doppia cifra ogni anno e Inzaghi sa come farlo rendere al massimo avendolo avuto al suo servizio quando sedeva sulla panchina biancoceleste.

La trattativa con la Lazio

Il riscatto di Francesco Acerbi dovrebbe arrivare per una cifra intorno ai 2 milioni, leggermente meno dei 4 milioni pattuiti inizialmente, mentre la trattativa per Sergej Milinkovic-Savic e Adam Marusic sarà inevitabilmente più complessa.

La Lazio valuta i due giocatori per una cifra complessiva intorno ai 50 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe giocarsi una contropartita tecniche che abbasserebbe l'esborso economico. Si tratta di Mattia Zanotti, che tanto bene sta facendo al Mondiale Under 20 con la maglia della Nazionale italiana. L'esterno classe 2003 ha anche giocato due spezzoni di gara in campionato ed è valutato tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Non è da escludere che la fumata bianca possa arrivare per 30 milioni più il cartellino di Zanotti, oltre all'aggiunta di bonus per avvicinarsi alla richiesta iniziale del club di Lotito.