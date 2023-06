La dirigenza del Manchester United starebbe pensando a un nuovo investimento per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Ten Hag nella prossima stagione e il nome caldo sarebbe quello di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter. Per convincere i nerazzurri a cedere il centrocampista italiano nella prossima finestra di mercato, il club inglese starebbe valutando un'offerta di circa 80 milioni di euro.

L'idea dello United per il centrocampo: Nicolò Barella dall'Inter

Il centrocampista nerazzurro classe 1997 con le sue ottime prestazioni sia in campionato che soprattutto in Champions League, avrebbe attirato le attenzioni di diversi top club specialmente in Premier League.

A questo proposito il Manchester United starebbe valutando un possibile investimento di circa 80 milioni di euro per il cartellino del centrocampista italiano; a queste cifre difficilmente la dirigenza nerazzurra riuscirà a resistere.

Nel caso di addio a Nicolò Barella, i nerazzurri starebbero già pensando a un eventuale doppio colpo, prendendo con il soldi del ricavato dalla cessione sia Frattesi sia Milinkovic-Savic, considerati i due obiettivi principali del prossimo mercato nerazzurro.

La situazione del centrocampo dell'Inter per il futuro

Nella prossima stagione la rosa di Simone Inzaghi dovrà fare a meno a centrocampo del partente Roberto Gagliardini, che lascerà Milano in estate per scadenza del contratto che non verrà rinnovato dalla dirigenza.

Parimenti la dirigenza nerazzurra dovrà fare molta attenzione alla situazione di Marcelo Brozovic, sul quale ci sarebbe l'interesse forte di alcuni top club in Arabia Saudita, che starebbero preparando un'offerta ufficiale per il centrocampista croato.

Probabilmente a lasciare i nerazzurri a centrocampo dovrebbe essere Denzel Dumfries; il laterale olandese sarebbe finito nel mirino del Chelsea, che lo vorrebbe come rinforzo da affidare la prossima stagione al nuovo allenatore Mauricio Pochettino e pertanto starebbe preparando un'offerta di circa 40 milioni di euro. Il centrocampista olandese piacerebbe molto anche all'Aston Villa, sempre in Premier League, con un'offerta che potrebbe arrivare a circa 30 milioni di euro.

Anche il Barcellona di Xavi starebbe pensando al laterale olandese dell'Inter, che potrebbe essere inserito come rinforzo nella squadra campione di Spagna ma che in questa stagione non ha reso molto in campo internazionale.

Per sostituire l'esterno olandese, i nerazzurri starebbero pensando a Tajon Buchanan, esterno destro canadese del Club Brugge.