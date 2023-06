Nelle scorse ore il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di Sky Sport del possibile arrivo alla Juventus di Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche l'ex calciatore Marco Tardelli a Tuttosport e Raffaele Auriemma alla trasmissione Tele A.

Padovan: "Giuntoli con la testa è già operativo per la Juventus e dovrebbe liberarsi dal Napoli a breve"

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan è stato ospite nelle scorse ore negli studi di Sky Sport e tra gli argomenti trattati c'è stato anche il possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus: "In attesa di Giuntoli che dovrebbe liberarsi a breve, Manna affianca Allegri o Allegri affianca Manna.

Se Giuntoli si libera, già dalla prossima settimana può essere operativo. Con la testa penso sia già operativo per la Juventus. È vero che servono i contratti per sancire le unioni, ma in questo momento non lavora col Napoli perché vuole andare via. Non era alla presentazione del nuovo allenatore Garcia e non ha presenziato agli incontri di mercato".

Tardelli promuove la candidatura di Giuntoli: "È l'uomo giusto per la Juventus e potrà aiutare anche il tecnico"

Del possibile arrivo alla Juventus di Cristiano Giuntoli ha parlato anche l'ex calciatore bianconero Marco Tardelli. Quest'ultimo, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Tuttosport ha detto: "Giuntoli potrebbe essere l’uomo giusto.

Perché a volte per l’allenatore c’è bisogno di avere un colloquio sano con qualcuno che ti stia vicino". Tardelli, restando in tema Juventus, ha poi parlato di Massimiliano Allegri dicendo: "Se Allegri è l'uomo giusto per la Juve? Tutti gli uomini sono giusti, basta avere i giocatori giusti. Non ho mai visto vincere l’Avellino anche con un grande allenatore.

Vedremo come andrà il mercato. E credo che Allegri avrebbe dovuto avere un “compagno” vicino, nel senso di un tipo alla Marotta".

Auriemma: "La Juventus ricomporrà la coppia vista al Napoli formata da Spalletti e Giuntoli"

Infine, anche il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato alla trasmissione Tele A del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus, rincarando la dose e rivelando come i bianconeri potrebbero prendere per la stagione 2024 anche Spalletti: "La Juve ha scelto Manna come fatto conservativo di un posto dove andrà Giuntoli.

Ci sarà un altro anno di Allegri, dovranno sbollire tutto l’iter che porterà Allegri ad essere allontanato. Il destino è questo, sarà un anno di transizione nel quale lasceranno che Allegri si cuocia nel suo brodo fino a completare il suo lavoro e l’anno prossimo la mia sensazione è che si ricomporrà la coppa Giuntoli-Spalletti alla Juventus".