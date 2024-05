L'Inter con ogni probabilità cambierà qualcosa in attacco nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Si cercherà un'occasione di mercato che non porti un grande investimento e uno dei calciatori che risponde a queste condizioni è Vitor Roque, attualmente in forza al Barcellona. Un giocatore che potrebbe infiammare il prossimo mercato è Paulo Dybala, attualmente in forza alla Roma. La Joya sta trattando il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2025, ma senza un'intesa di massima potrebbe dire addio per non correre il rischio di perderlo a parametro zero l'anno successivo.

Vitor Roque in orbita Inter

L'Inter è alla ricerca di innesti per il proprio reparto avanzato per alzare il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. D'altronde alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram non hanno fatto benissimo in questa stagione sia Alexis Sanchez che Marko Arnautovic. Tutto fatto per Mehdi Taremi, che ha anche salutato i tifosi del Porto con l'ultima partita giocata in casa in campionato, ma non finisce qui. Uno dei nomi accostati è quello di Albert Gudmundsson, ma la concorrenza non manca e il Genoa chiede almeno 30-35 milioni di euro.

Proprio per questo la società nerazzurra sarebbe alla ricerca di una occasione di mercato economica e questa può rispondere al nome di Vitor Roque.

Il brasiliano, acquistato dal Barcellona a gennaio, che ha versato nelle casse dell'Athletico Paranaense 40 milioni di euro, non ha trovato tantissimo spazio e la permanenza di Xavi non gioca a suo favore, avendo collezionato undici presenze in campionato, con due gol all'attivo. Anche per questo i blaugrana potrebbero lasciarlo partire con la formula del prestito, magari inserendo un diritto di riscatto proprio tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Il gioiellino offensivo è stato proposto all'Inter dal suo entourage, così come fatto nella passata settimana anche con il Porto in Portogallo.

Il futuro di Dybala

In casa Roma si continua a discutere del futuro di Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Senza un accordo per il rinnovo, dunque, la cessione appare inevitabile per non correre il rischio di perderlo a parametro zero.

I giallorossi sono in una fase di riflessione visto che la Joya quando gioca dà spettacolo, ma dal punto di vista fisico non ha dato grandissime garanzie essendo spesso alle prese con problemi fisici. Oggi guadagna infatti 4,5 milioni di euro più bonus e la richiesta per prolungare è di arrivare ad almeno a 7 milioni di euro per la sola parte fissa.

Opportunità per il Napoli

Uno dei club che potrebbe interessarsi a Paulo Dybala è il Napoli, visto che gli azzurri cambieranno molto nel reparto avanzato. Il possibile arrivo di Antonio Conte, tra l'altro, potrebbe portare a qualche modifica dal punto di vista tattico. Si potrebbe anche pensare ad un passaggio al 3-4-2-1 e l'argentino si andrebbe a collocare sulla trequarti con Kvaratskhelia alle spalle dell'unica punta, che non è da escludere possa essere quel Romelu Lukaku, che il Chelsea è pronto ad offrire nell'ambito dell'affare Osimhen.

La Joya ha una clausola esercitabile a luglio sui 12 milioni di euro per i club esteri, ma la Roma è pronto a cederlo anche per offerte sui 15 milioni di euro, cifra alla portata per il club di Aurelio De Laurentiis.