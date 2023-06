La Juventus nelle prossime settimane proverà a cedere i tre centrocampisti Arthur, Denis Zakaria e Weston McKennie. Tutti e tre hanno lasciato Torino e tutti e tre faranno ritorno dopo una stagione o un semestre deludenti in Premier League. Almeno per il momento.

Arthur, che è stato scambiato con Miralem Pjanic dal Barcellona nell'estate del 2020, ha sempre reso al di sotto delle aspettative. Lo stesso vale per Zakaria, che è arrivato insieme a Dusan Vlahovic nel gennaio 2022 ma che non si è mai sentito a suo agio a Torino. La situazione è diversa per McKennie, che ha offerto un contributo discreto alla Juve in alcuni momenti, ma ora non rientra nei piani tecnici di Massimiliano Allegri né in quelli economici del club.

Arthur verso la Premier League

La Premier League potrebbe ancora una volta venire in soccorso della Juventus. L'Aston Villa, allenata da Unai Emery, che ha avuto un inizio di stagione difficile ma è riuscita a conquistare un posto nella Conference League, starebbe facendo un tentativo per Arthur Melo. Secondo quanto riportato da AS, anche il Newcastle è interessato. Tutto ciò nonostante l'ex giocatore del Barcellona abbia disputato solamente un quarto d'ora complessivo con la maglia del Liverpool nella scorsa stagione, durante la Champions League, senza mai scendere in campo in campionato.

Il futuro di Zakaria

La deludente esperienza al Chelsea ha fatto scendere anche l'appeal di Denis Zakaria.

Per il momento, come rivela il Corriere di Torino, ci sono sondaggi ma nessuna offerta concreta per lo svizzero classe '96, legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026. Anche nel suo caso, una permanenza a Torino pare molto difficile.

Lo scorso settembre, appena arrivato al Chelsea, l'ex Gladbach diceva: "Allegri è una brava persona, posso dirlo con certezza, anche se con lui parlavo poco.

Forse la squadra non ha giocato molto bene l'anno scorso, il che è un peccato. Con quella rosa si può fare decisamente meglio". La conferma di come il rapporto tra la Juve e Zakaria, in sostanza, non sia mai iniziato.

McKennie, possibile soluzione Turchia

Per lo statunitense non sono giorni facili. McKennie è appena retrocesso con il Leeds United.

Ad aiutare indirettamente la Juventus, che valuta il giocatore 35 milioni di euro, potrebbe intervenire il Galatasaray. Si tratta della squadra in cui gioca Nicolò Zaniolo, che non è mai del tutto uscito dai pensieri dei bianconeri, nemmeno quando ha lasciato la Roma per trasferirsi in Turchia al Galatasaray. Secondo alcune indiscrezioni non sarebbe da escludersi uno scambio di prestiti fra l'ex romanista e il centrocampista statunitense.