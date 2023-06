La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un possibile investimento per rinforzare le corsie laterali a disposizione del tecnico Simone Inzaghi e il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Achraf Hakimi, laterale del Paris Saint Germain.

L'idea dell'Inter per la fascia destra: Achraf Hakimi

Il laterale marocchino non si sarebbe trovato benissimo nella sua esperienza a Parigi, dopo la cessione dai nerazzurri avvenuta nell'estate del 2021 e pertanto potrebbe richiedere di essere messo sul mercato nella prossima sessione estiva.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la collaborazione di Dario Baccin, starebbero lavorando con gli emissari del Paris Saint Germain per cercare di capire se esistono i margini per un'eventuale trattativa per il ritorno dell'esterno destro a Milano nella prossima stagione.

Il club francese sembrerebbe disponibile a trattare un'eventuale cessione, ma la cifra richiesta ad oggi sarebbe piuttosto elevata per i nerazzurri, ma non è escluso che uno spiraglio possa accendersi nel pieno dell' estate.

La situazione dell'Inter sulle fasce per la prossima stagione

La dirigenza dell'Inter nella prossima estate potrebbe dover fare i conti con la possibile partenza di Denzel Dumfries, che potrebbe essere ceduto dal club per monetizzare, anche al fine di operare sul mercato in entrata per nuovi rinforzi da affidare all'allenatore Simone Inzaghi, che dovrebbe essere riconfermato alla guida dei nerazzurri.

Il laterale destro olandese avrebbe molti estimatori soprattutto in Premier League, con il Chelsea che sarebbe disposto a proporre una cifra sui 40 milioni per convincere i nerazzurri a cedere il giocatore che piacerebbe molto al nuovo tecnico dei Blues Mauricio Pochettino.

Anche l'Aston Villa, allenato da Unai Emery, avrebbe espresso il desiderio di ottenere le prestazioni dell'esterno olandese nerazzurro ma in questo caso l'offerta sarebbe vicina ai 30 milioni di euro. Ma il laterale destro piacerebbe anche nel campionato spagnolo, con il Barcellona che, dopo la vittoria del titolo nazionale e le eliminazioni in Europa, vorrebbe rilanciarsi nella prossima stagione soprattutto sul panorama internazionale e sarebbe disposto ad offrire circa 35 milioni di euro per Denzel Dumfries.

Per sostituirlo la dirigenza nerazzurra starebbe pensando, oltre all'eventuale ritorno di Achraf Hakimi, anche al laterale destro del Club Brugge Tajon Buchanan.