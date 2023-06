La dirigenza del Manchester City starebbe pensando a un investimento importante per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Pep Guardiola per la prossima stagione, dopo la vittoria del 'Triplete'. Il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, che potrebbe finire sul mercato nella prossima estate.

La nuova idea per il centrocampo dei 'Citizens': Marcelo Brozovic dall'Inter

Il centrocampista croato avrebbe attirato l'attenzione di diversi top club in Europa e anche il Manchester City sarebbe rimasto attratto dall'ottima prestazione del centrocampista nella finale di Champions League, vinta dai Citizens per 1-0.

La dirigenza inglese starebbe valutando una possibile offerta questa estate per convincere i nerazzurri a cedere Marcelo Brozovic, che nonostante il suo contratto di ferro con i nerazzurri, valido fino al giugno 2026, potrebbe anche essere ceduto nella prossima sessione di mercato.

Sul calciatore ci sarebbe anche da tempo l'interesse del Barcellona.

La situazione delle corsie laterali dell'Inter: ci sono molti corteggiatori per Dumfries

In estate la dirigenza dell'Inter dovrà monitorare attentamente anche la situazione relativa a Denzel Dumfries. Il laterale olandese piacerebbe molto in Premier League, con il Chelsea che sembrerebbe essere in prima linea per il calciatore; nelle prossime settimane da Londra potrebbe arrivare un'offerta di circa 40 milioni di euro per la cessione dell'esterno destro.

Sempre in Premier League Dumfries piacerebbe anche all'Aston Villa, che però metterebbe sul tavolo un'offerta di circa 30 milioni di euro per il laterale destro olandese. Sul calciatore nerazzurro ci sarebbe anche il pressing del Barcellona che starebbe pensando ad una possibile offerta di circa 35 milioni di euro per convincere la società nerazzurra a lasciar partire il giocatore in estate.

Per sostituirlo, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando due differenti profili, che potrebbero inserirsi al meglio nel gioco dell'allenatore Simone Inzaghi: il primo nome sarebbe quello di Tajon Buchanan, esterno destro canadese del Club Brugge nel campionato belga. L'altro nome caldo sarebbe quello di Wilfried Singo, esterno destro del Torino, per il quale però le richieste del club granata sarebbero ancora ritenute eccessive.