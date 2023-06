Il cantautore Bugo, grande tifoso della Juventus, sul suo profilo Twitter ha espresso la propria opinione sul futuro della società bianconera parlando non solo della panchina ma anche della presidenza e del mercato.

Il cantautore Bugo ha parlato di Allegri e delle possibili partenze

'Allora situazione Juve, vi dico la mia. Allegri rimane almeno un altro anno, cambiare ora accentua l'incertezza. Giocatori: Di Maria e Paredes via, Rabiot non credo che conferma, anche Dusan non resterà penso, Milik secondo me non serve. Agnelli non ha patteggiato e quindi dopo il 15 giugno si potrebbero aprire delle novità, come un suo ritorno in presidenza appena si sono calmate le acque': queste le considerazioni espresso Bugo, parso molto netto nell'esprimere i propri giudizi.

In merito alla panchina, il cantante ha dunque 'consigliato' di proseguire sotto la stessa guida tecnica agganciando alla cosa ad un'esigenza di continuità: interessante poi il riferimento ad Agnelli, che secondo Bugo in futuro potrebbe anche rientrare in società.

I commenti degli utenti al post di Bugo

Tanti i commenti degli utenti al post di Bugo. Uno di questi ha scritto: 'Bugo siamo ai poli opposti del tifo juventino ma ti voglio bene lo stesso'. La risposta è stata: 'Conta solo la maglia'. Un altro utente ha commentato: 'De Sciglio Cuadrado Gatti Bremer Alex Sandro Locatelli Rabiot Milik Vlahovic Paredes non sono da Juve. Pensare che un allenatore possa trasformare questi giocatori è una grossa illusione.

AllegriIN'. La risposta di Bugo è stata: 'Non sono d'accordo su Locatelli, Cuadrado e Gatti'.

Un ulteriore utente ha scritto: 'Per Agnelli, finché non si sistemerà la questione con la giustizia ordinaria, non è possibile alcun ritorno. Quindi, nell'eventualità, ci vorrà parecchio'. Bugo ha risposto: 'Ma infatti io non ho detto adesso'.

La Juventus intanto attende il nuovo direttore sportivo, che dovrebbe essere Cristiano Giuntoli. A breve dovrebbe arrivare la rescissione del contratto con il Napoli cosa che gli consentirebbe di sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con la società bianconera di 3 o 4 anni (si parla soprattutto di un triennale). Venendo invece alla questione guida tecnica, pare che il club abbia deciso di confermare Allegri anche per via del contratto in essere: l'allenatore livornese ha ancora infatti due anni di contratto a 7 milioni di euro l'anno più bonus.