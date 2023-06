La vittoria ottenuta contro l'Udinese all'ultima giornata non è servita alla Juventus per superare Atalanta e Roma in campionato e qualificarsi così all'Europa League: per il club bianconero è dunque arrivato il pass per la Conference League, anche se il giornalista sportivo Luca Momblano nelle scorse ore è intervenuto a Juventibus per evidenziare come diversi spifferi vorrebbero un Ceferin, presidente Uefa, pronto ad escludere il club.

La Juventus potrebbe essere esclusa dalla Conference League

"Da quello che si dice a Torino, non ci faranno partecipare alla Conference" ha dichiarato Momblano.

Una previsione la sua che tende però a stridere visto che il club, proprio nella giornata di ieri, ha diffuso un comunicato stampa ufficiale comunicando l'avvio dell'iter di fuoriuscita dal progetto Superlega, cosa che di per se sembra sottintendere l'avvio di una serie di 'negoziati' proprio con l'Uefa.

Appare inoltre difficile immaginare che l'Uefa possa farsi sfuggire l'occasione di incrementare il lustro e il prestigio del torneo grazie alla presenza di uno storico club come la Juventus: per avere certezze in un senso o nell'altro bisognerà ad ogni modo attendere l'esito dell'indagine condotta dall'Uefa stessa a partire da dicembre scorso con oggetto i movimenti di bilancio del club messi sotto la lente di ingrandimento in questi mesi anche dalla giustizia italiana.

Il giornalista sportivo Vaciago ha parlato della possibile esclusione della Juventus dalle competizioni europee

Anche Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha commentato la possibile sanzione dell'UEFA nei confronti della Juventus: "Le intimidazioni dell'UEFA sull'esclusione dall'Europa non suonano così minacciose, e c'è chi dice, scherzando fino a un certo punto, che la vera punizione sarebbe far giocare alla Juventus la Conference League, anziché liberarli dalle partite del giovedì sera.

Una squadra che deve ricostruire ha bisogno di settimane libere, non di un faticoso tour nell'Europa minore".

Una volta disputata la finale di Champions League, la stagione europea sarà conclusa, molto probabilmente ogni risultanza dell'inchiesta verrà dunque comunicata a partire da quella data in avanti.

Il club intanto continua a ricostruirsi: a giorni è attesa l'ufficializzazione del nuovo direttore sportivo con il nome di Cristiano Giuntoli sempre in pole, dopo bisognerà affrontare il nodo allenatore anche se da questo punto di vista sembra che la società abbia deciso di proseguire con Massimiliano Allegri.