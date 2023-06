Nelle scorse ore il giornalista Gianluigi Longari ha dedicato un editoriale sulle pagine di SportItalia.com sulla Juventus e sul possibile arrivo nella società bianconera dell'attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Dello stesso argomento, hanno detto la loro opinione anche Luca Marchetti su Sky Football Club e Francesco Repice, intervistato da Juvenews.eu.

Longari sul possibile arrivo di Giuntoli alla Juventus: "Potrebbe arrivare in bianconero nel corso di questa settimana"

Il giornalista sportivo Gianluigi Longari ha scritto un editoriale sul portale Sportitalia.com commentando le indiscrezioni che vorrebbero Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, in procinto di approdare alla Continassa.

Ecco dunque quanto asserito da Longari a riguardo: "Un ringraziamento quasi accennato, da Cristiano Giuntoli a De Laurentiis a nel cuore della festa scudetto. Parte presumibilmente da qui il nuovo corso della Juventus, che al di là delle figure accessorie sarà contraddistinto dalla gestione dell’attuale Direttore Sportivo del Napoli. Manca l’ufficialità del via libera da parte del Presidente dei partenopei, che potrebbe arrivare già nel corso di questa settimana".

Marchetti su Giuntoli alla Juventus: "Il suo passaggio in bianconero potrebbe slittare di un anno"

Del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus ha parlato anche il giornalista sportivo Luca Marchetti. Quest'ultimo, intervenuto nella trasmissione Sky football club, ha dunque voluto sottolineare come il ds del Napoli potrebbe non approdare alla Continassa in questa stagione: "In settimana verrà ufficializzato Manna come nuovo direttore sportivo ma questa mossa non esclude Giuntoli.

La Juventus non può permettersi di rimanere senza direttore sportivo e Manna dunque consente di avere continuità e permetterà alla Juve di lavorare con calma per Giuntoli con il quale ha già un accordo ma deve liberarsi ancora dal Napoli. Potrebbe anche essere tra un anno perché ADL potrebbe trattenere Giuntoli fino alla scadenza naturale del contratto nel 2024".

Juventus, Repice: "Giuntoli è un grande direttore sportivo ed in bianconero dovrà ricostruire gradualmente"

Infine, anche il giornalista Rai Francesco Repice ha parlato ai microfoni di Juvenews.eu del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus asserendo quanto segue: "Giuntoli è un grande direttore sportivo e farebbe bene in qualsiasi club, non solo nella Juventus.

In bianconero dovrà ricostruire gradualmente. Si pensa che un direttore sportivo debba solo fare trattative per acquistare calciatori: chi pensa questo, non so quanto abbia una visione chiara del calcio. Il direttore sportivo è mille altre cose".