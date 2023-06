La Juventus è in attesa di conoscere l'esito dell'inchiesta UEFA riguardo ad una possibile esclusione dalle competizioni europee per la prossima stagione: lo scorso dicembre l'organismo europeo ha infatti avviato una propria indagine, parallela a quella della giustizia italiana, in merito ad un possibile falso in bilancio operato dal club e a breve, entro metà giugno, dovrebbe comunicarne le risultanze.

Secondo il giornalista sportivo Graziano Carugo Campi è però difficile che l'UEFA opti per un'esclusione dalle coppe.

Il giornalista Campi ha parlato della possibile sanzione UEFA per le vicende giudiziarie alla Juventus

'Mi aspetto un mercato fermato per due sessioni e una multa enorme a livello UEFA. Potrebbe esserci una diminuzione della rosa per l'Europa League, ma nutro dubbi. Non credo all'esclusione' Queste le dichiarazioni di Graziano Carugo Campi sul suo account Twitter.

Partecipare o meno alle coppe europee farebbe una grande differenza per il club anche se da un punto di vista economico, la Conference League non offre solide basi a livello di introiti. Il giornalista ha aggiunto al suo post altre dichiarazioni commentando le risposte degli utenti Twitter.

Campi ha spiegato nei commenti al post il motivo per cui la Juventus potrebbe non essere esclusa dalle competizioni europee. Nel post pubblicato su Twitter il giornalista ha così specificato il senso del possibile mercato fermato per la Juventus da parte della UEFA in risposta a chi gli faceva notare il fatto che solo la Fifa può eventualmente utilizzare questa tipologia di sanzioni: ‘Tra le possibili sanzioni del Fair Play Finanziario è previsto fermare il mercato in forma diversa da quella FIFA: obbligo di saldo positivo entrate/uscite’.

‘La Juventus regalerebbe alla Conference visibilità e abbonati a cui la UEFA e TV non hanno interesse a rinunciare. La favola della Superlega non regge: il club può essere comunque squalificato in seguito per quella violazione, una volta stabiliti i confini da sentenza UE’.

Graziano Campi ha parlato anche del patteggiamento per la manovra stipendi fra Figc e Juventus

Il 30 maggio è arrivata l'intesa fra la Procura Figc e la Juventus sulla manovra stipendi. Un patteggiamento che ha portato la società bianconera a subire una sanzione pecuniaria da 718 mila euro senza altri punti di penalizzazione oltre a quelli già irrorati per il caso plusvalenze. Sull'argomento il giornalista sportivo Graziano Campi ha dichiarato su Twitter: 'Se non vi va bene questo palazzo, che ha salvato la società bianconera, sponda Juve siamo tutti d'accordo nel fare piazza pulita e affidare la giustizia sportiva a volti nuovi, non "imparentati" con chi comanda oggi'.