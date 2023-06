Nelle scorse ore, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato del possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione Luciano Moggi, in un'intervista a TMW Radio, e Stefano Antonelli ai microfoni di Sportitalia.

Juventus, Criscitiello: "Sarà fondamentale il primo approccio tra Allegri e Giuntoli"

Il giornalista sportivo Michele Criscitiello è tornato a parlare della Juventus e di quello che potrebbe essere il primo incontro tra l'attuale tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri e il possibile nuovo direttore sportivo della "Vecchia Signora", Cristiano Giuntoli.

"Per me giocherà un ruolo fondamentale il primo approccio con Giuntoli: se ci sarà una mezza, intesa potranno andare avanti insieme, altrimenti potrebbe prendere in considerazione l'addio" questo quanto detto da Criscitiello su Giuntoli che poi ha aggiunto su Allegri: "Vi dico come la so io: l'Arabia ha fatto offerte importanti. I collaboratori del tecnico spingono, ma lui non è convinto. In questo momento, di tutto lo staff tecnico, è il meno convinto. I soldi ci sono, e sono tanti, ma lui parte già da un'ottima base alla Juventus. Staremo a vedere se alla fine accetterà la tentazione saudita, o meno".

Moggi su Giuntoli: "Non ci ho ancora capito niente perché al momento è al Napoli"

Anche l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Cristiano Giuntoli e del suo possibile arrivo alla Juventus: "Con Giuntoli non ci ho ancora capito niente.

Al momento attuale è al Napoli. Comunque l’operazione Milik è interessante, anziché sette è costato cinque milioni e credo possa essere utile per una squadra da quinto o sesto posto. Oggi la Juve è dedita alle cessioni, poi magari prenderà qualcuno. Sicuramente verrà fuori una squadra decente". Moggi nel suo intervento ha poi voluto parlare anche del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, sottolineando come il toscano non sarebbe gradito nonostante i suoi due anni di contratto.

Secondo Moggi, inoltre, Allegri non piacerebbe a larga parte della tifoseria bianconera, ma il terzo posto in classifica che avrebbe conquistato senza le penalizzazioni, parlerebbe di una squadra che nonostante il gioco poco propositivo ha macinato punti.

Antonelli: "Giuntoli sarebbe dovuto arrivare alla Juventus con i suoi collaboratori ma ora la situazione è ferma"

Infine, anche il procuratore sportivo Stefano Antonelli ha parlato ai microfoni di Sportitalia del possibile approdo di Giuntoli alla Juventus dicendo: "Giuntoli? L'accordo era che poteva portare alla Juve tutti i suoi più stretti collaboratori, ora sembra che questa situazione sia in stand-by. Possiamo disquisire su dove è vincente: nella gestione personale, ha sempre amato circondarsi di persone di fiducia. Alla Juve credo che debba nascere un feeling solido tra lui e Allegri".