Nelle scorse ore il tecnico e ex calciatore Fabio Rossitto ha parlato a 1 Football Club della Juventus e del possibile arrivo in bianconero di Cristiano Giuntoli.

Dell'attuale direttore sportivo del Napoli e del suo futuro hanno espresso la loro opinione anche Xavier Jacobelli su Sportitalia.com e Niccolò Ceccarini a TMW Radio.

Juve, Rossitto sul possibile arrivo di Giuntoli: "Per tutti c'è l'ambizione di approdare in un grande club"

L'ex calciatore e ora allenatore Fabio Rossitto è stato intervistato nelle scorse a 1 Football Club e tra gli argomenti trattati c'è stata la Juventus e l'indiscrezione che vorrebbe il club bianconero vicino a Cristiano Giuntoli: "Probabilmente, il direttore crede di aver raccolto il massimo in terra partenopea.

Per tutti c’è l’ambizione di approdare in un club importante e provare una nuova avventura".

Rossitto ha poi aggiunto: "Ciò detto, lasciare Napoli, oggi, non è una scelta facile. Non è lo stesso club di anni fa, oggi si gioca sempre per vincere in qualsiasi competizione e con un sistema di gioco preso d’esempio in tutta Europa. C’è la possibilità di costruire qualcosa di ancor più importante, soprattutto con riguardo alle prestazioni europee di questa stagione".

Juventus, Jacobelli: "De Laurentiis resta padrone di questa prima fase di mercato bloccando Giuntoli al Napoli"

Anche Xavier Jacobelli ha commentato le indiscrezioni inerenti Cristiano Giuntoli e un suo passaggio alla Juventus sul portale Sportitalia.com: "Anche se ha perso Spalletti, Aurelio De Laurentiis rimane padrone di questa prima fase di mercato.

Il presidente dei campioni d'Italia ha portato a 40 la lista dei possibili allenatori del Napoli, blocca Giuntoli e, dopo l'amaro esito della finale di Praga, blandisce Italiano e tiene in ambasce la Fiorentina che teme di perdere il suo allenatore. Le dichiarazioni rilasciate ieri da ADL sono state eloquenti".

Ceccarini: "Se la Juventus riuscirà a prendere Giuntoli lo affiancherà con Manna"

Infine, anche il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio della Juventus e del possibile approdo nel club bianconero di Cristiano Giuntoli: "La Juve ha deciso di prendere Giuntoli se ce ne sarà la possibilità. Manna a prescindere sarà comunque nell’area sportiva, se ci sarà anche Giuntoli lo affiancherà.

Liberare Giuntoli non è facile, questo anno di contratto in qualche modo va risolto. Non credo sia semplicissimo, ma le parti sono chiare: De Laurentiis vuole tenere Giuntoli, mentre Giuntoli vuole andare via".