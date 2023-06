Nelle scorse ore l'x dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato a Radio BiancoNera dell'indiscrezione che vorrebbe Alessandro Del Piero tra i papabili per divenire un nuovo dirigente del club bianconero. Il giornalista Paolo De Paola invece, ai microfoni di Sportitalia, ha detto la propria opinione sul possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Continassa. Infine, Alessandro Vocalelli ha dedicato un editoriale sulla Gazzetta a Massimiliano Allegri e alla scelta della Juventus di continuare a puntare su di lui.

Moggi contro il ritorno di Del Piero alla Juventus: "Il club bianconero ha bisogno di gente navigata che sappia fare il lavoro"

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi è tornato a parlare a Radio BiancoNera della formazione bianconera, commentando nello specifico le voci che vorrebbero il ritorno di società di Alessandro Del Piero. Moggi, in controtendenza rispetto al volere di gran parte dei supporter della "Vecchia Signora" ha dunque sottolineato come il "Pinturicchio" sarebbe inadatto per ruoli dirigenziali in quanto non esperto: "Non mi meraviglio di niente. Stimo Del Piero, ma la Vecchia Signora ha bisogno di gente che sa fare quel lavoro. Del Piero è un’icona, ma dovrebbe imparare anche il mestiere e la Juventus ha bisogno di gente che sa già fare.

Questo sarebbe un altro errore che costerebbe caro, le icone funzionano poco". Moggi ha poi concluso il suo intervento sottolineando come Del Piero sia una persona intelligente a livello calcistico, caratteristica che però potrebbe non tornare utile nel caso specifico di una società calcistica come la Juventus.

De Paola: "Giuntoli alla Juventus? E' difficile parlare con De Laurentiis, è il padre padrone che decide tutto"

Anche il giornalista sportivo Paolo De Paola ha parlato di quello che potrebbe essere un nuovo dirigente della Juventus nella prossima estate, trattando però l'argomento direttore sportivo. De Paola, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Sportitalia, ha dunque commentato le difficoltà che starebbe affrontando il club bianconero per strappare al Napoli Cristiano Giuntoli: "De Laurentiis oggi ha fatto una dichiarazione di guerra in conferenza stampa.

E’ difficile parlare con lui, è il padre padrone che decide tutto. Non c’è niente di male a liberare Giuntoli dopo 8 stagioni". De Paola ha poi spostato il suo discorso sulla conferma della Juventus di Massimiliano Allegri, asserendo quanto segue: "Avrei cambiato Allegri. Ha fallito per due anni, ha creato dei guasti. Non ha costruito qualcosa di nuovo. Non capisco come ci si possa affidare ad un allenatore del genere".

Vocalelli: "Vedere la Juventus affidare la squadra ad Allegri lascia dubbi"

Anche il giornalista sportivo Alessandro Vocalelli, in un editoriale pubblicato nelle scorse ore sulla Gazzetta ha scritto di Allegri e della scelta da parte della Juventus di confermarlo: "La Juve che l'estate scorsa ha consegnato al suo pilota una squadra di esperienza può considerarlo anche il migliore per avviare una rifondazione e scegliere una linea verde?

Perché oltre a promettere un gioco migliore, Scanavino ha tratteggiato uno scenario molto chiaro che debba tener conto delle difficoltà legate alla tempesta societaria e ad una stagione senza i soldi della Champions. Il dubbio insomma è forte e non riguarda le capacità di Allegri".