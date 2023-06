In questi giorni, in casa Juventus si stanno valutando alcune ipotesi di mercato per rinforzare la squadra. In particolare i bianconeri starebbero cercando un profilo ideale per sostituire Angel Di Maria che non resterà a Torino. La Juventus potrebbe cercare un giocatore in grado di fare l'estero ma che possa anche essere dotato di grande corsa per aiutare la squadra in fase di non possesso palla.

Stando a quanto afferma la Gazzetta dello sport, una delle ipotesi valutate dai dirigenti juventini sarebbe Nicolò Zaniolo. Il ragazzo classe 99 ha qualità ma anche grandi doti atletiche.

Oltre a cercare il sostituto di Angel Di Maria, la Juventus sta valutando anche alcune opzioni per l'attacco. Infatti, Arek Milik potrebbe non essere riscattato e per questo motivo uno dei nomi che sarebbe uscito nei discorsi bianconeri è quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe tornare di moda in caso di partenza del polacco ma non è da escludere che possa essere un'idea anche in caso di addio di Dusan Vlahovic.

Morata 3.0

Quella tra Alvaro Morata e la Juventus potrebbe essere una storia senza fine. Il legame tra lo spagnolo e i colori bianconeri sarebbe molto forte e il giocatore vedrebbe di buon grado un terzo ritorno a Torino. Alvaro Morata è uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri e tra i due c'è stima reciproca.

Lo scorso anno le immagini del bomber spagnolo in lacrime dopo la sconfitta in Coppa Italia consolato proprio dal tecnico livornese fecero il giro del web. Adesso, Alvaro Morata sarebbe tornato nei radar della Juventus anche perché il riscatto di Arek Milik non sarebbe più scontato. Il club bianconero sarebbe intenzionato a non sborsare i 7 milioni di euro da versare al Marsiglia per acquistare il cartellino del polacco.

Dunque, la pista Morata andrebbe monitorata poiché lo spagnolo ha un solo anno di contatto con l'Atletico Madrid e il club vorrebbe sfoltire un po' la sua rosa. Inoltre, lo spagnolo pur di tornare alla Juventus sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio.

Zaniolo sempre nel mirino della Juventus

Da diverse stagioni la Juventus segue con interesse Nicolò Zaniolo, ma la trattativa non è mai andata in porto per diversi motivi.

Adesso il club bianconero è al lavoro per trovare un giocatore che prenda il posto di Angel Di Maria. Proprio per questo motivo negli uffici della Continassa sarebbe tornato di moda il nome di Zaniolo che adesso gioca al Galatasaray. Il ragazzo classe 99 ha una clausola rescissoria con il club turco ma non è da escludere che per abbassare la cifra non si possa cercare di raggiungere un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.