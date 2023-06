Il Calciomercato della Juventus è pronto ad accendersi: secondo alcune recenti indiscrezioni l'attaccante Alvaro Morata potrebbe tornare a indossare la casacca bianconera per la terza volta e par farlo sarebbe pronto a ridursi l'ingaggio, in cambio di un contratto di tre anni: l'intento del calciatore sarebbe quello di chiudere la carriera a Torino.

Juve-Morata: possibile ritorno di fiamma

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Alvaro Morata gradirebbe la possibilità tornare alla Juventus. Il 30enne spagnolo attualmente ha ancora un anno di contratto con l'Atletico Madrid, ma il club madrileno sarebbe pronto eventualmente anche a lasciar libero l'attaccante anticipatamente con una rescissione consensuale.

In caso di approdo a Torino, Morata sarebbe pronto a ridursi l'ingaggio (attualmente guadagna 8 milioni di euro) in cambio di un contratto di tre anni, situazione che gli permetterebbe di fatto di chiudere la carriera in bianconero.

In passato, l'attaccante ha vestito la casacca bianconera in due occasioni: dal 2014 al 2016 e poi dal 2020 al 2022. Per il momento si tratta solamente di un'ipotesi, poiché i dirigenti Giovanni Manna e Francesco Calvo non hanno ancora avviato alcuna trattativa.

Gli altri possibili movimenti di mercato della Juventus

Intanto la Juventus starebbe lavorando al dopo Angel Di Maria e il sostituto potrebbe essere Nicolò Zaniolo. L'ex attaccante della Roma a gennaio ha firmato un contratto con il Galatasaray in cui è stata inserita una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

Non è da escludersi la possibilità di un prestito con diritto/obbligo di riscatto.

In caso di mancato rinnovo di Rabiot, la Juve potrebbe fare un'offerta per Sergej Milinkovic-Savic. Il club torinese potrebbe offrire 25 milioni di euro cash più bonus o in alternativa può mettere sul piatto la permanenza di Luca Pellegrini a Formello (dove già si trova in prestito da gennaio) più l'inserimento del cartellino di Dejan Kulusevski.

Per quanto riguarda le cessioni, il club potrebbe vagliare alcune proposte in arrivo per l'acquisto di Dusan Vlahovic: ad oggi ci sarebbe per lui l'interesse di Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United, Newcastle e PSG. Infine, secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, inoltre, sarebbe in bilico anche il futuro a Torino di Federico Chiesa.