Nelle scorse ore il giornalista sportivo Luca Paganini ha parlato tramite il proprio account Twitter della Juventus e delle tempistiche necessarie per il passaggio in bianconero del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione Luca Calamai in un editoriale su TMW e Claudio Zuliani sul proprio canale Youtube.

Juventus, Paganini: "Giuntoli si libererà dal Napoli fra due giorni e cedere Chiesa ai partenopei per sostituirlo con Zaniolo"

"Attenzione a questa settimana sull’asse Torino/Napoli. Tra domani e mercoledì Giuntoli si libera dal Napoli" le parole scritte da Paganini che ha poi rivelato una notizia di mercato che coinvolgerebbe l'esterno offensivo della Juventus Federico Chiesa ed il Napoli: "Per Chiesa ci sono offerte dall’estero ma la pista Napoli (legata a Giuntoli) resta, tramite il suo procuratore, così come Zanoli alla Juventus". La Juventus, dunque, starebbe pensando ad un cambio di esterni, con Zaniolo che potrebbe liberarsi dall'attuale squadra di appartenenza, il Galatasaray, pagando una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

Calamai: "La Juventus potrebbe vendere Chiesa e comprare per la metà dei soldi incassati Zaniolo"

Anche il giornalista Luca Calamai ha scritto, in un editoriale pubblicato su TMW, della Juventus e del possibile avvicendamento tra Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo. "La Juve prima di comprare deve vendere. Possibilmente bene. Penso che guardando ai possibili arrivi un obiettivo vero può essere Zaniolo.

Certo, è un giocatore che si porta dietro tanti interrogativi. Ma la nuova Juve qualche rischio deve prenderselo. Come vendere Chiesa e spendere la metà per Zaniolo. Un altro calciatore che ha voglia di tornare in Italia è Mauro Icardi. E qui se parliamo di figura a rischio siamo quasi a livelli top".

Zuliani: "Giuntoli ed Allegri stanno cominciando a lavorare insieme per la Juventus"

Infine anche il giornalista sportivo Claudio Zuliani ha parlato dell'avvicinamento di Giuntoli alla Juventus sui propri canali Youtube: "Arriva Giuntoli in settimana e insieme ad Allegri faranno la Juve insieme. Piaccia o non piaccia, parte del pubblico bianconero spera che il tecnico della Juventus accetti le offerte dall'Arabia ma lui non vuole accettarle. Allegri vuole il riscatto e la rivincita con la Juve ed io spero che questo accada perché questo vorrà dire che la Juve tornerà a vincere. L'arrivo di Giuntoli, che sta iniziando a lavorare con Allegri, sta dando delle linee nuove per una Juventus diversa e l'indicazione che sta arrivando è che il lavoro che si sta facendo sul mercato è diverso rispetto al passato".