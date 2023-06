Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, il Milan inizia a muoversi sul fronte acquisti per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. L'obiettivo è quello di ritornare ai vertici del calcio italiano e continuare il percorso di crescita anche in Europa. Il reparto offensivo potrebbe subire delle modifiche importanti con l'acquisto di un grande attaccante che possa alternarsi con il totem Olivier Giroud.

Milan, Scamacca e Morata le idee per l'attacco

Sfumato Marcus Thuram, ormai ad un passo dall'Inter, il club rossonero sta sondando altri profili per rinforzare l'attacco.

Tra questi ci sarebbe anche Alvaro Morata, che in Italia ha già vestito la maglia della Juventus. L'attaccante spagnolo, nonostante una buona stagione, potrebbe lasciare l'Atletico Madrid del Cholo Simeone visto il contratto in scadenza nel 2024. Il Diavolo potrebbe così provare ad intavolare una trattativa con i Colchonero,s ma la concorrenza non manca. Infatti, dopo Thuram, potrebbe esserci un altro derby di calciomercato con l'Inter che valuta le eventuali alternative in caso di mancato di ritorno di Lukaku in nerazzurro.

Altro giocatore seguito dalla dirigenza rossonera è Gianluca Scamacca che, dopo una stagione difficile al West Ham, vuole rilanciarsi anche in ottica Europeo con la Nazionale italiana.

Il Milan vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con un eventuale diritto di riscatto, ma deve battere la concorrenza della Roma di Josè Mourinho, orfana di Tammy Abraham ed alla ricerca di un grande attaccante.

Infine, sullo sfondo resta viva la candidatura di Noah Okafor, valutato 40 milioni di euro dal Salisburgo.

Milan, opzione Florentino per la mediana

Oltre al reparto offensivo, il Milan deve necessariamente rinforzare la mediana, orfana non solo di Sandro Tonali ma anche di Ismael Bennacer che, complice un grave infortunio ,resterà fuori ancora per diversi mesi. Per questo, la dirigenza sta sondando diversi profili per puntellare la mediana.

In attesa di scorprire il futuro di Milinkovic-Savic e gli sviluppi su Davide Frattesi, conteso da molte big del campionato italiano, il Diavolo valuta anche altri centrocampisti come Florentino Luis che tanto bene ha fatto con la maglia del Benfica. Il portoghese classe 99 è uno dei pezzi pregiati della rosa del club portoghese che chiede però almeno 30 milioni di euro per cedere il 23enne centrocampista.

Il Diavolo continua sempre ad osservare il profilo di Ruben Lotfus-Cheek in uscita dal Chelsea. I Blues chiedono 20 milioni di euro ma il Milan potrebbe proprosse una cifra leggermente più bassa, come 15 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista inglese.