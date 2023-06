Gleison Bremer potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra di Calciomercato. Arrivato dal Torino per una cifra attorno ai 40 milioni di euro, il centrale brasiliano è uno dei pezzi pregiati della rosa bianconera e di fronte ad un'offerta attorno ai 55 milioni di euro potrebbe lasciare la Vecchia Signora. Le pretendenti non mancano: dal Newcastle, al Manchester United fino ad arrivare al Tottenham che sarebbe molto interessato al difensore verde-oro.

Juve, idee Pau Torres ed Hermoso per sostituire Bremer

Per questo, la Juventus non vuole farsi cogliere impreparata e di fronte ad un'offerta irrinunciabile sta prendendo in considerazione degli eventuali sostituti.

Il club bianconero guarda con grande attenzione in Spagna, ed uno dei profili seguiti è sicuramente Pau Torres, già trattato dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco. Il centrale spagnolo è uno dei pezzi pregiati del Villareal che non fa sconti e chiede almeno 40 milioni di euro per cedere il suo difensore di punta.

Oltre al numero quattro del Sottomarino giallo, la Vecchia Signora tiene d'occhio anche un altro difensore del campionato spagnolo ovvero Mario Hermoso che si è ritagliato un ottimo spazio nelle rotazioni del Cholo Simeone all'Atletico Madrid. Nonostante ciò, il classe 95 potrebbe lasciare Madrid in questa finestra di mercato, visto il contratto in scadenza nel 2024.

Infine, sullo sfondo resta viva anche la candidatura di Giorgio Scalvini dell'Atalanta.

Il club bergamasco non fa sconti e chiede almeno 40-45 milioni di euro per uno dei suoi gioielli, seguito anche dall'Inter e dal Napoli come possibile sostituto di Kim.

Juve, sfida con lo United per Rabiot

Uno degli snodi cruciali del calciomercato della Juventus è rappresentato dal futuro di Adrien Rabiot, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club bianconero.

La Vecchia Signora è pronta a mettere sul piatto un rinnovo contrattuale annuale con un ingaggio da circa 7 milioni di euro.

Un'offerta che potrebbe convincere il centrocampista francese che però resta un obiettivo del Manchester United. I Red Devils, infatti, sarebbero pronti a sfidare la Juve per convincere l'ex Paris Saint Germain a sposare il progetto di Ten Haag.

Questa settimana potrebbe risultare fondamentale per il futuro di Rabiot e soprattutto per le strategie di mercato della Juventus.

In attesa della risposa del francese, il club bianconero prende in considerazione i possibili sostituti, primo fra tutti Sergej Milinkovic-Savic che, per una cifra attorno ai 40 milioni di euro, potrebbe lasciare la Lazio. La Vecchia Signora potrebbe decidere di inserire il cartellino di Denis Zakaria per abbassare le richieste economiche di Lotito.