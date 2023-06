Continua a tenere banco la posizione di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare dell'interesse dell'Al-Nassr per il tecnico bianconero, squadra che ha in rosa Cristiano Ronaldo. Poi è toccato all'Al-Hilal, che come dichiarato da diversi giornali sportivi sauditi avrebbe offerto 30 milioni di euro a stagione per tre stagioni più un bonus alla firma di 10 milioni di euro. Nonostante le faraoniche proposte, il tecnico ha però deciso di rimanere in bianconero. A parlare della scelta di Massimiliano Allegri e più in generale della sua stessa posizione è stato il giornalista Giovanni Albanese, ospite a Juventibus.

Il giornalista Albanese ha parlato di Massimiliano Allegri e del suo futuro professionale alla Juve

“L’offerta dall’Arabia Saudita per Allegri è reale. Ad oggi, la percezione è quella che non ci siano margini di separazione tra il tecnico livornese e la Juventus - le dichiarazioni del giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Giovanni Albanese, a ‘Juventibus’ - Max Allegri non ha mai pensato di rassegnare le proprie dimissioni dal ruolo di allenatore della Juventus. L’unico che poteva mandarlo via era John Elkann, ma quest’ultimo nei vari colloqui gli ha sempre rinnovato la fiducia”. Tradotto, Allegri vuole restare sulla panchina del club e non ha intenzione di dimettersi. Tanto meno si spostare la famiglia in Arabia Saudita nonostante l'offerta che più che generosa pervenuta sulla sua scrivania.

Elkann dall'altra parte non se l'è sentita di pagare a 'vuoto' due anni di ingaggio a cifre così elevate per richiamare poi un nuovo allenatore.

Il mercato della Juventus

Il mercato stesso condotto sin qui dal club sembra registrare il sigillo del tecnico. Su tutte la mossa di trattenere Adrien Rabiot in rosa, che ha deciso di accettare un prolungamento di un anno in bianconero: per far fronte ad un ingaggio così ingente il club ha deciso dunque di fare uno sforzo per un solo anno salvo poi rinegoziare eventualmente il prossimo con la speranza di avere in tasca la qualificazione alla prossima Champions League e con essa gli 80-90 milioni di euro che ne derivano.

La permanenza di Adrien Rabiot non escluderebbe comunque l'arrivo di un altro centrocampista: il nome in pole è sempre quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è in scadenza di contratto a giugno 2024 e avrebbe deciso di non prolungare il proprio accordo coi biancocelesti. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 35 milioni di euro ma la Lazio potrebbe anche accontentarsi di qualche milione in meno, magari con l'inserimento di una contropartita tecnica gradita al tecnico Maurizio Sarri.