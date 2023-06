La Juventus è al lavoro per rinforzare il settore difensivo e in particolare le fasce, considerando non solo la partenza di Cuadrado ma anche quella possibile di Alex Sandro. A tal riguardo il colombiano sarà sostituito da Timothy Weah, per quanto riguarda invece la fascia sinistra difensiva il nome gradito dalla società bianconera è quello di Fabiano Parisi. Il terzino dell'Empoli è una delle rivelazioni del campionato italiano e ha ben figurato anche all'Europeo under 21 con la nazionale italiana, andando anche in gol contro la Svizzera. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Empoli potrebbe gradire anche l'inserimento di giocatori in prestito.

Si parla ad esempio di un interesse della società toscana per Fabio Miretti e Matias Soulé, entrambi classe 2003.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Parisi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire una cifra cash più il prestito di uno fra Fabio Miretti e Matias Soulé all'Empoli per l'acquisto di Fabiano Parisi. Il terzino è valutato circa 20 milioni di euro, ma l'inserimento di un giovane potrebbe portare la società toscana ad accontentarsi anche di una somma di circa 15 milioni di euro.

Un'altra possibilità è l'inserimento del cartellino di Filippo Ranocchia, la scorsa stagione in prestito al Monza, che la Juventus valuta circa 10 milioni di euro. In tal caso l'esborso economico della Juve sarebbe di circa 10 milioni di euro.

A livello tattico Parisi è ideale nella difesa a quattro ma può adattarsi anche a un centrocampo cinque, avendo non solo un buona fase difensiva ma anche offensiva. Un'alternativa per la corsia sinistra potrebbe essere Carlos Augusto, in scadenza di contratto a giugno 2024 con il Monza ma che è più offensivo rispetto all'italiano e potrebbe non adattarsi alla difesa a quattro.

Per caratteristiche tecniche, infatti, il brasiliano è più simile a Filip Kostic.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare anche delle cessioni a titolo definitivo. Riguardo ai giocatori appena rientrati dai prestiti, non sono considerati parte del progetto sportivo bianconero Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie.

Il primo potrebbe trasferirsi in Inghilterra, con offerte da 20 milioni di euro. Il brasiliano e l'americano invece più probabilmente potrebbero partire in prestito, magari con l'inserimento di un diritto di riscatto.

In entrata, invece, la Juve gradirebbe l'arrivo di Milinkovic-Savic della Lazio.