La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato, sia in ottica di rinnovi che nuovi acquisti.

Dusan Vlahovic, centravanti serbo in scadenza di contratto nel 2026, è uno dei nomi sui quali la società sta lavorando con l'obiettivo di un rinnovo ma parallelamente si valutano nuovi rinforzi per il settore avanzato, con l'inglese Dominic Calvert-Lewin e Dodi Lukebakio tra i nomi più caldi per il mercato invernale. Rimangono aperte anche le piste che conducono a Joshua Zirkzee e Lorenzo Lucca.

A fare il punto della situazione è stato il giornalista Maurizio Russo, che intervistato da Calciomercato.it ha rivelato le ultime indiscrezioni relative al mercato che intende condurre la società bianconera.

Rinnovo di Vlahovic: trattative già avviate

"Il rinnovo di Vhalovic, sappiamo tutti che ha un contratto fino al 2026 con ingaggio a salire. Non c'è fretta per il rinnovo di contratto e alcuni incontri sono stati programmati da qui a Natale - ha dichiarato Russo - Ci sono due possibilità: rinnovo per un altro anno oopure fino al 2029 con un ingaggio più basso. Milik non è un giocatore su cui si può puntare, ci aspettiamo che la Juventus possa fare qualcosa già a gennaio per non rischiare di compromettere il cammino sia in Serie A che in Cahmpions".

Servono rinforzi davanti: ipotesi Lucca, Calvert-Lewin e Lukebakio

Con Milik praticamente sempre fermo ai box e un rendimento, quello di Vlahovic, buono ma incostante il club ha bisogno di rinforzi.

Tanti i nomi seguiti al riguardo secondo Russo, da Dominic Calvert-Lewin dell’Everton a Dodi Lukebakio del Siviglia passando per Lucca dell'Udinese: "Lucca piace molto e la Juventus può giocarsi qualche giovane, come Mbangula e Adzic, per uno scambi di prestiti a gennaio per parlarne con calma poi a giugno in modo tale che i bianconeri possano avere un giocatore pronto.

Calvert-Lewin è un'opportunità, ha un contratto in scadenza e la Juentus, con una cessione minore, potrebbe avere il cash necessario per acquistarlo. A gennaio Lukebakio può essere un'opportunità perchè il Siviglia ha problemi finanziari e tutti i calciatori sono in vendita. Ha un contratto lungo ma con 8 milioni permetterebbe al Siviglia di non fare minusvalenza".

La Juventus valuta anche Zirzee

Nel corso del suo intervento, Russo ha poi ha affrontato anche il tema Zirkzee. L'olandese sta faticando e molto in Inghilterra, a scoprirlo è stato proprio Thiago Motta l'anno scorso a Bologna: "Un'altra soluzione è Zirkzee, che sarebbe più di un vice Vlahovic. Con lui Motta avrebbe due attaccanti di ottimo livello" ha evidenziato Russo puntando dunque su quella che a quel punto potrebbe essere una variabile tattica importante a disposizione dell'allenatore della Juventus.

Zirkzee ritornerebbe volentieri in Italia già a gennaio

Approdato all'Old Trafford l'estate scorsa per 36 milioni di sterline, Zirkzee non ha ancora avuto l'impatto desiderato in Premier League, laddove ha realizzato un solo gol con la maglia del Manchester United: l'olandese fatica come tutta la squadra e diversi rumors confermano che vorrebbe lasciare l'Inghilterra già a gennaio per rientrare in Italia.

Cristiano Giuntoli lo segue pianificando un assalto basato su un possibile prestito, l'ingaggio da circa 4 milioni non sarebbe proibitivo per le casse bianconere.